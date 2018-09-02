106-річна мати Джона Маккейна відвідала церемонії прощання із її сином у Вашингтоні. ФОТО

106-річна мати сенатора Джона Маккейна Роберта Маккейн у суботу відвідала церемонію прощання із її сином у Національному соборі у столиці США.

У п'ятницю Роберта Маккейн також була присутня під час церемонії прощання із сенатором Джоном Маккейном у ротонді Капітолію США.

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року, у суботу, 25 серпня, в оточенні своєї родини. Джон Маккейн страждав на агресивну форму раку головного мозку.

Джон Маккейн народився у сім’ї військових. Його батько та дід були чотиризірковими адміралами ВМС США. Закінчивши військову академію в Аннаполісі Джон Маккейн став офіцером військово-морської авіації. Ветеран В’єтнамської війни, він був збитий над Ганоєм та п’ять років перебував у в’єтнамському полоні. За військові заслуги Джон Маккейн був нагороджений медалями «Пурпурне серце», «Легіон Честі», Срібною та Бронзовою зірками.

У 1982 році Маккейн був обраний до Палати Представників Конгресу США, а в 1992 – сенатором від штату Аризона. Двічі Маккейн балотувався на посаду президента США.

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