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США

Я просила чоловіка відкласти телефон – Меланія Трамп про твіти Дональда Трампа

Меланія Трамп у Єгипті, 5 жовтня 2018 року

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Перша леді Меланія Трамп заявила в суботу, що вона не завжди погоджується з тим, що її чоловік пише у Twitter, жартуючи, що вона напередодні попросила його відкласти свій телефон, пише видання The Hill.

«Я не завжди згодна з тим, що він твітить, і я йому кажу це, я даю йому свою чесну думку і чесну пораду, – заявила Трамп у ході турне Африкою, своєї першої сольної поїздки в ролі першої леді. – Іноді він слухає, а іноді ні».

«У мене є власний голос і мої думки, і для мене дуже важливо висловити те, що я відчуваю», – додала вона.

Меланія Трамп у Національному театрі в Найробі, Кенія, 5 жовтня 2018 року
Меланія Трамп у Національному театрі в Найробі, Кенія, 5 жовтня 2018 року

Коли її запитали, чи вона намагається «натиснути» на президента Трампа, щоб він був більш ввічливим чи чутливим, перша леді відповіла: «Ні, я говорю йому свої думки, в що я вірю, і в деяких із них, можливо, ми не погоджуємося».

«Мене не обрали, він – президент».

На запитання журналістів, чи вона коли-небудь просила чоловіка відкласти свій телефон, перша леді розсміялася і відповіла «так».

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Перша Леді США цього тижня перебуває в Африці – із першим сольним міжнародним візитом. Відео
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Перша Леді США цього тижня перебуває в Африці – із першим сольним міжнародним візитом. Відео

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