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Вікно в Америку

Вікно в Америку. Українка створила унікальний дитячий майданчик.

Вікно в Америку. Українка створила унікальний дитячий майданчик.
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- Українка з Каліфорнії створила унікальний дитячий майданчик. Що в ньому такого особливого, що місцева влада виділяє мільйони доларів аби побудувати подібні майданчики в інших місцях. -Дізнайтеся, що ґеймери роблять у горах штату Вашингтон, доглядаючи за худобою. І чому їх батьки готові платити шалені гроші за перебування дітей на фермі далеко від цивілізації. -Кінець епохи вугілля. Як переорієнтувати місцеву економіку за допомогою … ДИНОЗАВРІВ. ТЕЛЕ ЕФІР. Вікно в Америку. 5-Й канал. Субота 21:30, неділя 6:00, 9:30. Понеділок: UA: Культура 22:40 UA: Кри

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