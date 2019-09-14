Вікно в Америку. Українка створила унікальний дитячий майданчик.

- Українка з Каліфорнії створила унікальний дитячий майданчик. Що в ньому такого особливого, що місцева влада виділяє мільйони доларів аби побудувати подібні майданчики в інших місцях. -Дізнайтеся, що ґеймери роблять у горах штату Вашингтон, доглядаючи за худобою. І чому їх батьки готові платити шалені гроші за перебування дітей на фермі далеко від цивілізації. -Кінець епохи вугілля. Як переорієнтувати місцеву економіку за допомогою … ДИНОЗАВРІВ. ТЕЛЕ ЕФІР. Вікно в Америку. 5-Й канал. Субота 21:30, неділя 6:00, 9:30. Понеділок: UA: Культура 22:40 UA: Кри