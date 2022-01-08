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Вікно в Америку

Зі світу тварин. Вікно в Америку

  • Голос Америки
Зі світу тварин. Вікно в Америку
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Зі світу тварин. Вікно в Америку

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Як у горах можлива тропічна оаза. Скільки років готують собак психологів. З чим український винахідник завойовує ринок товарів для домашніх улюбленців. Хто допомагає беззахисним велетням.

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- Джунглі у холодних горах. Як це можливо і навіщо там вирощують алігаторів.
- Як собак вчать розпізнавати стрес у ветеранів і запобігати депресії.
- Чим особливий пес заради якого перекрили тунель до багатомільйонного Нью-Йорка.
- З яким приладом винахідник із Дрогобича завойовує 100-мільярдний ринок товарі для тварин у США.
- Волонтери перекуповують коней-велетнів аби врятувати їх від загибелі і шукають їм нові люблячі родини

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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