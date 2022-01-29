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Вікно в Америку

Квіти для американців від українки. Вікно в Америку

Квіти для американців від українки. Вікно в Америку
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Квіти для американців від українки. Вікно в Америку

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Скільки американці готові платити за неповторні букети українки, зібрані буквально з різних куточків світу.

- Як малюки переносять коронавірус і як працюють американські школи в умовах пандемії.

- «Хроматика» – інженер НАСА, емігрант з України, допомагає молодим талантам у Лос-Анджелесі. Чому йому не жалко втрачати на цьому гроші.

- Скільки американці готові платити за неповторні букети українки, зібрані буквально з різних куточків світу.

- Речей такої якості зараз не роблять. Ці речі досі надають Нью-Йорку неповторного колориту, щоправда знайти їх стає усе важке, хіба у цьому місці.

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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