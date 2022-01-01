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Вікно в Америку

Українська Америка. Вікно в Америку

  • Голос Америки
Українська Америка. Вікно в Америку
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Українська Америка. Вікно в Америку

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Ці українці допомагають Батьківщини, бережуть історію України, готують майбутніх чемпіонів, розвінчують стереотипи материнства та закохують американців у борщ.

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- Де і як працює дворазовий олімпійський медаліст Олександр Світличний.
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- Поради з гумором та самоіронією від багатодітної мами з Каліфорнії до якої прислуховуються майже триста тисяч підписників.
- Скільки тисяч рецептів борщу зібрало українське подружжя, і як у Техасі закохує американців в українську страву.
- А ще чому українці з Мериленда вже понад 30 років невпинно допомагають Батьківщині.

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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