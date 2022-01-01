Українська Америка. Вікно в Америку

Показати більше Show less

- Де і як працює дворазовий олімпійський медаліст Олександр Світличний.

- Які унікальні речі Лесі Українки зберегли у Нью-Йорку.

- Поради з гумором та самоіронією від багатодітної мами з Каліфорнії до якої прислуховуються майже триста тисяч підписників.

- Скільки тисяч рецептів борщу зібрало українське подружжя, і як у Техасі закохує американців в українську страву.

- А ще чому українці з Мериленда вже понад 30 років невпинно допомагають Батьківщині.



P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.