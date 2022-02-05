Українське мистецтво у США. Вікно в Америку

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- Чому високі зарплати на Заході не утримують медпрацівників і як від цього страждає система охорони здоров’я в Україні

- Скільки американці платять за сонячну електроенергію, і чому у Каліфорнії незадоволені власники сонячних панелей.

- Ця жінка єдина виконавиця на цих незвичайних інструментах у Нью-Йорку, до чого тут австрійські корови.

- Художник-скульптор Іван Братко понад чверть століття працює у США, однак щороку їздить в Україну за натхненням. За його словами, американці не мають чогось, що притаманно українській культурі.

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.