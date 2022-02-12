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Вікно в Америку

Що смакує американцям у кав’ярні українця. Вікно в Америку

Що смакує американцям у кав’ярні українця. Вікно в Америку
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Що смакує американцям у кав’ярні українця. Вікно в Америку

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Перетворити секретний сімейний рецепт на успішну бізнес концепцію, вдалося емігранту з України у Нью-Йорку. Та переконати американців, що млинці, не лише французька страва.

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- Перетворити секретний сімейний рецепт на успішну бізнес концепцію, вдалося емігранту з України у Нью-Йорку. Та переконати американців, що млинці, не лише французька страва.

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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