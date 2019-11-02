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Вікно в Америку

Вікно в Америку. Новатор мистецтва скульптури – неординарний Олександр Архипенко.

Вікно в Америку. Новатор мистецтва скульптури – неординарний Олександр Архипенко.
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- Через понад 120 років, нащадки українських поселенців у Північній Дакоті зберігають традиції своєї історичної Батьківщини і хазяйнують на тій самій землі заради якої їх пращури прибули до Америки. - Його називають Пікассо скульптури, його роботи продаються за сотні тисяч і навіть мільйони доларів і зберігаються у найвідоміших музеях світу. Українець Олександр Архипенко - яким був і як творив всесвітньо відомий скульптор, згадує його вдова. ТЕЛЕ ЕФІР. Вікно в Америку. 5-Й канал. Субота 21:30, неділя 6:00, 9:30. Понеділок: UA: Крим. 21:45 UA: Культура 22:40

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