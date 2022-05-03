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Кількість інциндентів на воєнних об`єктах Росії буде збільшуватися – Подоляк
Кількість інцидентів в прикордонних з Україною територіях Росії, а також по всій країні на об'єктах воєнної інфраструктури буде збільшуватися. Про це в інтерв'ю журналістці Грузинської служби «Голосу Америки» Ані Чхиквадзе сказав радник президента України Михайло Подоляк.
“В Росії інтенсивність цієї війни в будь-якому разі провокує певні негативні дії, в самій Росії. Це не обов'язково пов'язано з Україною. Це пов'язано з тим, що руйнується система влади в Російській Федерації. Люди налякані, в них буде збільшуватися кількість панічних настроїв, буде збільшуватися ізоляція і, відповідно, будуть виявлятися протестні настрої і люди будуть працювати по воєнних об'єктах. Я маю на увазі громадян Російської Федерації”, - пояснив Подоляк.
Сьогодні Росія демонструє схильність до тероризму на державному рівні, схильність до геноциду за принципом приналежності до іншої держави, схильність до масових вбивств і масового насилля.
Останнім часом за інформацією української та російської преси, почастішали пожежі та інші інциденти на об'єктах військової інфраструктури в Росії, зокрема пожежі сталися на Пермському пороховому заводі, у Центральному науково-дослідному інституті Військ повітряно-космічної оборони Росії в Твері, загорілася стоянка вантажних автомобілів під Твер`ю, кілька індиндентів сталися в прикордонному з Україною Бєлгороді.
Подоляк припустив, що протестні, антивоєнні настрої в Російській Федерації будуть збільшуватися до виходу окремих регіонів, які не захочуть пов'язувати свою долю з Росією, із підпорядкування центральній владі.
“Сьогодні Росія демонструє схильність до тероризму на державному рівні, схильність до геноциду за принципом приналежності до іншої держави, схильність до масових вбивств і масового насилля. Я переконаний, що не всі регіони в Російській Федерації - а Російська Федерація це багатонаціональна держава - підтримують цю концепцію”.
В інтерв'ю «Голосу Америки» радник президента також звернув увагу на той факт, що більшість тих, хто загинув на території України, не є мешканцями Москви, Санкт-Петербурга чи інших великих міст - це переважно жителі національних автономій, зокрема Бурятії, Туви, Інгушетії та Дагестану.
Подоляк, який є членом переговорної групи від України, зазначив, що переговори між представниками України і Росії тривають, обговорюється й зустріч між президентами країн, але розуміння щодо того, коли вона може статися, немає. У першу чергу, сказав він, це залежатиме від розвитку ситуації на фронті. На початкових етапах війни команда українського президента припускала, що, можливо, двостороння зустріч на високому рівні допоможе “розставити крапки над і” - тоді ще існували припущення, що Росія буде воювати із дотриманням правил та звичаїв війни. Після масового насилля обговорювати це питання стало складніше, тим не менш, переговори продовжуються, запевнив він.
Один із пунктів переговорів - гарантії безпеки України. Подоляк пояснив позицію української сторони: якщо НАТО як блок не готовий прийняти Україну, то Україна зацікавлена у тому, аби кілька країн надали свої гарантії безпеки.
“Щоб наступного разу, коли ця країна під назвою Російська Федерація захоче напасти на Україну, у нас були юридичні договори з низкою країн - гарантів нашої безпеки, які негайно нададуть нам зброю або гроші, або консультативну допомогу, або закриють небо”.
Подоляк розповів, що зараз українська сторона на рівні консультаційних груп та політичних радників обговорює із країнами- потенційними гарантами обсяг їх договорних зобов'язань. США, сподіваються українці, відіграватиме одну із ключових ролей у гарантуванні безпеки Україні.
Подоляк розкритикував позицію грузинського уряду та частково - суспільства відносно війни Росії проти України. Грузія не запровадила власні санкції проти Росії, але частково та пізніше за інші країни приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії.
“Воно займає дуже дивну позицію, тому що Україна не хоче, аби окупант був присутній на території України, тому ми ведемо визвольну війну. Ми ведемо боротьбу за те, щоб територія України була суверенна і недоторкана для таких країн як Російська Федерація. На наш погляд, Грузія могла б зайняти більш зрозумілу позицію, тому що вона також постраждала від прямого втручання Російської Федерації,” - сказав Подоляк в інтерв'ю грузинській журналістці.
У той же час команда президента України відчуває підтримку інших європейських країн та США - як у збільшенні санкційного тиску на Росію, так й у військовому постачанні та у міцній проукраїнській позиції. За словами Подоляка, ця підтримка консолідувалася після того, як стали відомі факти масових вбивств під Києвом.
“Ми нарешті почали отримувати ту зброю, яка нам потрібна, у тому числі - важку зброю, можливо, не з тією швидкістю, як нам хотілося, тому що хотілося швидше. Чим швидше ми отримуємо обсяг зброї, яка нам необхідна, тим менше людей буде гинути, тим швидше ми доведемо Російській Федерації, що воювати треба десь в іншому місці, а краще - в себе вдома”, - розповів радник президента.
Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого, США надали Україні безпекової допомоги на 3,4 мільярда доларів. На початку, Сполучені Штати надавали озброєння, яке вимагало мінімальної підготовки військових, - стрілецьку зброю, транспортні засоби, ПТРК “Джавелін”. В останній транш входить важке та більш сучасне озброєння - гаубиці, дрони Switchblade і Ghost Phoenix, тощо.
Подоляк пояснив таку підтримку тим, що з'явилася розуміння, що Україна захищає не лише свою територію, а й право Європа буде “цивілізованою та вільною”, а також - надає захист “від варварства, яке йде з Російської Федерації”.
“Росія - це не цивілізована країна. Це країна, яка буде ґвалтувати, вбивати, ламати традиції, яка не хоче, аби люди жили комфортно і щасливо. Вона хоче, аби в нас все було зруйновано”, - заявив радник українського президента.
За його словами, Росія, навіть якщо програє, намагається максимально зруйнувати економіку України, аби країна не змогла відновитися максимально довго.
Дивіться також: “Журналісти на війні: висвітлення України в світі” – телевізійна дискусія "Голосу Америки"
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"Я готовий поїхати до Москви", щоб зупинити війну в Україні - Папа Франциск
Папа Римський Франциск в інтерв’ю газеті Corriere Della Sera 3 травня заявив, що попросив про зустріч у Москві із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді.
"У перший день війни я зателефонував до українського президента Зеленського, – цитує слова понтифіка Vatican News. – До Путіна я не телефонував. Я чувся з ним у грудні на мій день народження, а цього разу не телефонував".
Через двадцять днів після початку війни голова католицької церкви надіслав Путіну повідомлення, що я готовий поїхати до Москви. "Ми досі не отримали відповіді й далі наполягаємо, хоча боюся, що Путін не може і не хоче провести цю зустріч тепер. Але як не намагатись зупинити всю цю жорстокість?".
Однак, Франциск зазначив, що не планує їхати до України: "Станом на тепер до Києва не їду. Я відчуваю, що не повинен їхати. Спочатку я повинен поїхати до Москви, спочатку мушу поговорити з Путіним".
На запитання про те, чи міг би цьому посприяти патріарх Кирил, сказав: "Я говорив з Кирилом 40 хвилин через Zoom. Протягом перших двадцяти хвилин він з картою в руках представляв мені всі виправдання для війни. Я вислухав його і сказав: "Нічого з цього не розумію". ... Патріарх не повинен перетворюватися у вівтарника Путіна. Я мав заплановану на 14 червня зустріч з ним у Єрусалимі. Це була би наша друга зустріч віч-на-віч, що не має нічого спільного з війною. Але тепер також і він згідний: зупинімося, це може бути двозначним сигналом".
Франциск також повідомив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав йому, що Путін планує завершити війну 9 травня, коли Росія святкує День перемоги над нацистською Німеччиною в 1945 році.
"Сподіваюся, що так і буде, тоді стане зрозумілим пришвидшення ескалації протягом останніх днів. Бо тепер йдеться не тільки про Донбас, але про Крим, про Одесу, про те, щоб відрізати Україну від портів Чорного моря, про все. Я є песимістом, але ми повинні зробити кожен можливий жест для того, щоби війна зупинилася", – сказав Папа.
85-річний понтифік здійснив безпрецедентний візит до російського посольства в Римі, коли почалася масштабна війна. "Я хотів зробити чіткий жест, який би побачив увесь світ, і тому пішов до російського посла. Я попросив, аби мені пояснили, я сказав їм: будь ласка, зупиніться", - розповів Франциск в інтерв'ю.
Раніше понтифік неодноразово згадував Україну у проповідях і, зокрема, закликав до пошуку порятунку людей у Маріуполі.
У статті використано матеріали Радіо Свобода, Vatican News
Остін вдповів на питання про те, чи доходить оборонна допомога США до передової
Питання прозорості та ефективності доставки міжнародної оборонної допомоги Україні є дуже важливим для США, вказав очільник Пентагону Ллойд Остін. Він запевнив, що США щотижнево спілкуються з українцями та партнерами з цього питання.
Заява прозвучала під час слухань Комітету Сенату США з бюджетних асигнувань у відповідь на питання сенаторки-демократки Петті Мюррей. Мюррей подякувала Остіну за його роботу з доставки необхідної оборонної допомоги Україні, але висловила занепокоєння через повідомлення, що така допомога не завжди доходить до передової, де її потребують найбільше.
"Я неодноразово чула від тих, хто є на передовій та в логістиці, що обладнання не доходить до передової, де зброя, боєприпаси та захист є найбільш необхідні, - відзначила законодавиця. - Видається, що є логістичні питання стосовно відведення, накопичення поставок, тому я хотіла б запитати, що ви робите, щоб розподіл оборонної допомоги був більш прозорим та ефективним, щоб підрозділи на передовій отримували необхідне обладнання".
Остін вказав, що США спілкуються з керівництвом України щодо доставок: "У нас немає людей на місцях, які б могли надавати точні відповіді стосовно того, як пересувається це обладнання і чи доходить воно до тих, хто його найбільше потребує. Однак, повідомлення, які ми отримуємо, від високого керівництва вказують, що обладнання йде куди потрібно".
Остін запевнив, що він не зупиниться, а продовжить постійно наголошувати на тому, що обладнання має прибувати туди, де воно буде найбільш корисним для успіху. Він додав, що у спілкуванні з керівництвом України минулого тижня він наголосив на важливості підзвітності в цій сфері.
На тих же слуханнях сенатори також піднімали питання достатності американських запасів протитанкових озброєнь.
США надали Україні приблизно 5 000 "Джавелінів" і 1 400 "Стінгерів", що становить біля третини запасів США, а щодо "Стінгерів" - це приблизно чверть запасів. Про це заявив сенатор-республіканець Рой Блант.
Блант задав питання Остіну стосовно того, чи можливо поновити ці запаси до кінця року.
"Це не лише можливо, а ми це і зробимо", - відповів Остін. Він запевнив, що мінімальні запаси не будуть порушені "Ми завжди утримуватимемо наші спроможності захищати цю країну і підтримувати наші інтереси", - додав посадовець. Він також зауважив, що додатковий запит на фінансування, поданий урядом до Конгресу, дозволить частково замістити "Стінгери" та "Джавеліни", які інші країни надавали Україні на запит США одразу після початку нового вторгнення Росії.
Сучасні умови, дикість російських солдатів, справжня війна. Іноземні журналісти поділилися враженнями від роботи в Україні
Чимало журналістів зі всього світу охоче їдуть висвітлювати війну в Україні. Крім досвідчених воєнних кореспондентів, які пройшли гарячі точки, в Україні працює й чимало тих, хто робить це вперше.
«Цей конфлікт проходить дуже близько до серця Європи, тому це відкриває можливості для багатьох молодих журналістів, які можуть репортажами з України створити собі ім’я в професії».
Про це під час організованого Українською службою “Голосу Америки” круглого столу “Журналіста на війні: висвітлені України в світі” сказав легендарний британський фотограф Пол Конрой. За його словами, умови роботи іноземних журналістів в Україні є досить комфортними, щонайменше порівняно із війною у Сирії.
«У Сирії, наприклад, ситуація була протилежною. Будь-що, що ми робили, було небезпечним. Наприклад, проїхати 50 метрів. Ми з Марі (журналістка газети «Sunday Times» Марі Колвін – ГА) таємно прокрадалися вночі через мінне поле. А тут є всі сучасні приміщення та засоби, все здається досить простим».
Дивіться програму:
Конрой - член ради опікунів лондонського «Фронтлайн Клуб» та один із засновників відділення організації у Львові, де він тренує українських журналістів, продюсерів та іноземних фрілансерів, які не мають підтримки великих організації, навичкам безпеки, у тому числі наданню першої медичної допомоги, у фронтових умовах. У 2012 році в Сирії, важко поранений, Конрой пережив напад, у результаті якого загинула його колега, легендарна військова кореспондентка Марі Колвін. За його мемуарами “Під дротом” про події в Сирії зняли голлівудський фільм «Приватна війна» та однойменний документальний фільм.
Втім, це почуття безпеки в Україні, каже він, - оманливе.
«Проте ви також стикаєтеся з іншим типом ворога. Це ситуація тотальної війни на фронтах, на передовій. Ви стикаєтеся з великою зброєю масового ураження на полі бою. У масштабах, що лише з часом наростають до масових, як-от у Сирії, люди звикають до цього. Тут обмежень не було з самого початку. Тому ви маєте хибне відчуття, у вас є багато нормальності в житті. Однак у місцях фронту це справжня війна», - наголошує Конрой.
Змінилися умови роботи журналістів і порівняно із тими, які вони були під час висвітлення Операції об'єднаних сил на Донбасі, розповів воєнний кореспондент телеканалу ICTV Олег Корнієнко, який також підключився до круглого столу. По-перше, сказав він, лінія фронту стала набагато ближчою до столиці, а, по-друге, стало важче розуміти, де саме вона проходить.
«Порівняно з війною на Донбасі, ти розумів, де ворог, де можна сховатися і можна було зрозуміти приблизно ситуацію лінію фронту. На початку повномасштабного вторгнення було важко зрозуміти. До того зараз, при повторному наступ на Україну, Росія уже відкрито задіяла свою живу силу і інше озброєння ніж у 14-му, 15-му і усі ці роки».
На відміну від багатьох попередніх конфліктів до послуг журналістів, які працюють в Україні, - інтернет, інші засоби зв'язку, соціальні мережі.
«Це добре для редакторів у Лондоні, тому що вони можуть мати цілий масив інформації перед собою. І це справді щось відносно нове. Я думаю, коли ми були в Лівії, такі можливості й комунікація тільки починалися. Це чудовий інструмент для фокусування своїх ресурсів. Коли я працював у газеті «Sunday Times» у редакції постійно думали, куди нас з Марі відправити. Тепер це не є проблемою, тому що загалом ви можете побачити, куди вислати журналістів», - говорить Конрой.
Але також, додав він, це може спрацювати проти журналістів, яких можна вирахувати за допомогою даних стільникового зв’язку, що й сталося з Полом та Марі у Сирії.
Інша небезпека - потрапляння в мережу та в ефір інформації, якою може скористатися ворог. Із початком війни в Україні, як журналісти, так й цивільні особи, навчилися відповідальніше ставитися до того, як і коли повідомляти інформацію про обстріли та воєнні тривоги, розповів Корнієнко. У перші дні війни ця інформація широко розходилася соцмережами, потрапляла на вебсайти та в прямий ефір телеканалів.
«Протягом цих двох місяців і цивільне населення, і журналісти зрозуміли, що так не потрібно робити. Нажаль, вже на другому місяці масштабної війни нарешті Мінкульт, Міноборони і Спілка журналістів України виробила цей механізм, що, наприклад, якщо ракета потрапляє в цивільний об'єкт, ми можемо їхати працювати на місце події, але в ефір про це говорити публічно можемо через 3 години. Якщо потрапляння у військовий об'єкт, то ми можемо говорити лише через 12 годин. У нас дуже часто повітряні тривоги і теж є таке правило, доки не завершиться повітряна тривога, ми не говоримо, куди був обстріл».
Третій учасник дискусії Майкл Вейс відзначив, наскільки уважно його колеги, з якими він працював під Києвом, дотримуються вимог уряду.
«Коли я був у Києві та Бородянці, дорогою як репортер я хотів фотографувати та знімати. І в ту хвилину, коли моя камера націлювалася на українське КПП, мій водій, мій фіксер, усі в машині говорили: «Не роби цього, тебе заарештують». Тому це нагадування, наскільки такі речі є чутливими», - сказав він.
Вейс - журналіст, директор News Line Magazine, який понад 10 років висвітлює міжнародні теми із фокусом на Близькому Сході та Росії, та є співавтором бестселера за версією газети «New York Times» «ІДІЛ: В середині Армії терору» та автором «Загроза нереальності: як Кремль використовує інформацію, культуру та гроші».
Висвітлення війни в України становить певний виклик для іноземної преси й у дотриманні стандартів журналістки, який вимагає повідомляти обидві точки зору.
«Як вам скаже будь-хто, хто працює у західних ЗМІ, складність полягає в зобов’язанні бути об’єктивним або здаватися об’єктивним. Я часто стикався з цим, висвітлюючи сирійську війну. Багато інформаційних організацій повторювали тези російського МЗС, включно з теоріями змови, без жодного сумніву та скепсису. Тоді як ці теорії можна було легко спростувати лише за допомогою мінімального розслідування», - сказав Вейс.
Втім, із часом, вважає він, ЗМІ покращили своє вміння працювати із офіційною позицією урядів, яка є відверто неправдивою.
«Я помітив різке перекалібрування багатьох відомих медіа-організацій у тому, як вони мають справу із заявами російського уряду щодо війни в Україні. Тобто зараз вони працюють із цим значно краще, ніж із заявами російського уряду щодо війни в Сирії».
«Неупередженість іноді може бути досить неприємною, коли вона переобтяжує. Не обов’язково існує інша, рівна їй протилежна та збалансована точка зору. Я думаю, що намагатися знайти цей баланс складно, але це не є неможливим. І я особисто сказав би комусь, хто бачив убивства: «Не вигадуйте приємнішу назву. Якщо вони вбивають немовлят, вони вбивають немовлят, і це вбивство», - зазначив Конрой.
Усі учасники погодилися, що робота журналістів в Україні має й додатковий аспект – зібрані свідоцтва стануть у нагоді під час розслідування воєнних злочинів росіян в Україні.
«Коли почалися спроби окупувати Україну, зокрема захопити Київ, у нас у всіх була можливість виїхати зі столиці, але ми залишилися тут, бо прекрасно розуміли свою відповідальність, свою місію. Це - наша професії. Що стосується відео доказів, ми це все знімаємо і передаємо в офіс Генпрокуратури», - сказав Корнієнко.
«Наразі Україна співпрацює з міжнародними партнерами у проведенні розслідувань воєнних злочинів і злочинів проти людства. І я, безумовно, вважаю, що журналісти відіграють у цьому вирішальну роль, - сказав Вейс. - Не лише ті, хто, на місцях опитує свідків, фотографує та знімає відео. Це також розслідувачі відкритих джерел, як-от Bellingcat. Вони проробили неймовірну роботу не лише стосовно України, а й інших тем, просто перевіряючи інформацію, яка поширюється інтернетом. Тож так, я вважаю, що журналісти мають моральний обов’язок вести хроніку звірств».
У тої же час, зазначають журналісти, звичайні українці є відкритими до спілкування з іноземною пресою.
«Я робив інтерв’ю з декількома очевидцями подій у Бородянці, які охоче поділилися тим, що вони побачили за понад 40 днів російської окупації. Вони хочуть, аби про ці факти знали. Вони розуміють важливість того, щоб їхню історію почули у світі», - говорить Вейс.
Голоси мирних мешканців є важливі ще й тому говорить журналіст, що це не є звичайним зіткненням двох армій - це війна спрямована, у першу чергу, проти цивільного населення. Вейс поділився тим, що його вразило найбільше із побаченого у Бородянці, де були зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.
«Магазини, ресторани та квартирні будівлі зруйновані вщент. Коли я був там, екстрені служби витягували людей з-під завалів, піднімаючи тони бетону. Вцілілі будівлі були просто розграбовані російськими окупантами. Я заходив у багатоквартирні будинки, де були спустошені коробки з прикрасами, одяг витягнутий із гардеробу, фотоальбоми розірвані. Весільні фотографії однієї пари були розкидані по всій спальні як акт осквернення. Найгірше, що я бачив, це сліди дефекації російського солдата на підлозі кухні молодої пари, прямо на чоловічий халат. Тут немає нічого військового. Це просто акт дикості. Це акт чистої патологічної ненависті. І на заході це мають розуміти, що це не звичайна війна. Використовується дуже брудна і нелюдська тактика».
У тому числі завдяки чисельним голосам українців, які лунають в усьому світі, Росія програла інформаційну війну, погодилися учасники дискусії.
«У контексті цього конфлікту, я гадаю, вам буде важко знайти когось, хто просував би лінію Путіна. Тому що 20 років нас годували цим наративом, що Путін – майстер пропаганди, темного мистецтва. А на ділі це не так», - вважає Конрой.
Вейс зазначив, що навіть якщо українці вважають, що західна преса не завжди правильно добирає слова, описуючи події в Україні, на загал висвітлення є проукраїнським.
«Загальний моральний імператив, наратив, на Заході є дуже проукраїнським. Дуже важко знайти будь-яку велику новинну організацію, за винятком одного чи двох ведучих на Fox News - але репортажі на Fox News досить хороші – які були б справжніми апологетами Путіна. Мабуть, це вже сам по собі тріумф української нації та українського народу», - сказав Вейс.
Дивіться також: Американські школярі зібрали гроші для фонду "Голоси дітей", що допомагає українським дітям. Відео
В НАТО розпочались наймасштабніші навчання спецпризначенців
Найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО розпочались в понеділок в Європі, повідомило командування сил спецпризначення США в Європі.
В навчаннях візьмуть участь більше 3 300 учасників з 30 країн. Розмір навчань - вдвічі більший порівняно з попередніми роками.
Навчання відбудуться на південному заході Європи, в Балтійському та Чорноморському регіонах на територіях Польщі, Словаччини, Словенії, Румунії Болгарії, Хорватії, Естонії, Литви, Латвії, Німеччини, Греції, Угорщини, Чорногорії, Північної Македонії, вказали у відомстві.
"Елементи сил спецпризначень додають спроможності, технології та міць звичайним збройним силам по всій Європі", - вказав ген-майор США Девід Тейбор, командувач сил спецпризначень США в Європі.
"Trojan Footprint 22 посилює військову боєготовність, розвиває довіру і тривалі стосунки, які просувають мир та стабільність в Європі", - йдеться в заяві командування.
Ці навчання "продовжують демонструвати трансатлантичну соліданість і відданість безпеці країн-учасниць з оборони східного флангу НАТО", мовиться в заяві.
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