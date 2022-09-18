Генерал Марк Міллі закликав до підвищеної пильності на тлі невдач РФ на полі бою в Україні

У неділю голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі виступив із застереженням, зазначивши, що реакція Росії на завдані нею невдачі на полі бою в Україні непередбачувана, і закликав американські війська до підвищеної пильності, повідомляє агентство Рейтер.

Генерал Міллі відвідав військову базу у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях.

Висловлювання Міллі стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу українських військ.

«Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...», – сказав Міллі у Варшаві після відвідин бази.

Поїздка Міллі включала огляд протиповітряної оборони бази, яка включає ракетний комплекс Patriot, який використовуватиметься для оборони, якщо Росія ризикне вступити у війну з НАТО і атакуватиме базу.

За оцінками Міллі, американські війська в Європі не опинилися перед підвищеною загрозою, але вони повинні перебувати в стані готовності.

"Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі", - констатував він.

Розгром військ президента Росії Володимира Путіна у Харківській області на північному сході України тиждень тому викликав надзвичайно різку публічну критику з боку російських військових коментаторів.

Путін заявив у п'ятницю, що Москва відповість більш рішуче, якщо її війська будуть зазнавати подальшого тиску.

Міллі не висловив припущень, якими можуть бути наступні кроки Путіна, але попередив, що війна перебуває на новому етапі, на якому Україна взяла стратегічну ініціативу.

"У зв'язку з цим ми повинні дуже уважно стежити за тим, якою буде реакція Росії", - резюмував він.