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Генерал Марк Міллі закликав до підвищеної пильності на тлі невдач РФ на полі бою в Україні
У неділю голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі виступив із застереженням, зазначивши, що реакція Росії на завдані нею невдачі на полі бою в Україні непередбачувана, і закликав американські війська до підвищеної пильності, повідомляє агентство Рейтер.
Генерал Міллі відвідав військову базу у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях.
Висловлювання Міллі стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу українських військ.
«Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...», – сказав Міллі у Варшаві після відвідин бази.
Поїздка Міллі включала огляд протиповітряної оборони бази, яка включає ракетний комплекс Patriot, який використовуватиметься для оборони, якщо Росія ризикне вступити у війну з НАТО і атакуватиме базу.
За оцінками Міллі, американські війська в Європі не опинилися перед підвищеною загрозою, але вони повинні перебувати в стані готовності.
"Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі", - констатував він.
Розгром військ президента Росії Володимира Путіна у Харківській області на північному сході України тиждень тому викликав надзвичайно різку публічну критику з боку російських військових коментаторів.
Путін заявив у п'ятницю, що Москва відповість більш рішуче, якщо її війська будуть зазнавати подальшого тиску.
Міллі не висловив припущень, якими можуть бути наступні кроки Путіна, але попередив, що війна перебуває на новому етапі, на якому Україна взяла стратегічну ініціативу.
"У зв'язку з цим ми повинні дуже уважно стежити за тим, якою буде реакція Росії", - резюмував він.
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- Голос Америки
Президент Байден віддав останню шану Королеві Єлизаветі ІІ
Президент Джо Байден віддав останню шану Королеві Єлизаветі ІІ у Вестмінстері напередодні державного похорону, відзначивши її честь та відданість служінню нації.
Байден разом десятками інших світових лідерів та високопосадовців візьмуть участь у похоронній церемонії, яка відбудеться у понеділок. До Лондона прибули сотні тисяч людей, щоб попрощатися з королевою Єлизаветою ІІ, яка у віці 96 років померла 8 вересня.
«Вона була тією ж самою людиною, як ї її імідж – достойна, чесна та віддана служінню», - сказав Байден після допису до книги співчуття.
Труна з тілом королеви була виставлена в Венстмінстері від середи, люди годинами стояли у черзі, що попрощатися з нею. Ввечері президент Байден приєднався до короля Чарльза та інших світових лідерів на прийнятті. Байден 14 американський президент за часів сімдесятирічного правління Єлизавети.
На церемонії очікують багатьох голів держав, але, як зауважує газета Guardian, кого точно там не буде, так це президента Росії Володимира Путіна, якого не вітають на Заході після вторгнення Росії в Україну.
Путін, тим не менше, прислав свої співчуття королю Чарльзу, сказавши, що «протягом багатьох десятиліть Єлизавета II по праву користувалася любов’ю та повагою своїх підданих, а також авторитетом на світовій арені».
«Росіяни поважали її за мудрість», але присутність Путіна на похоронах «не розглядається», йдеться в повідомленні Кремля.
Посолка Великої Британії у Києві, Мелінда Сіммонс, подякувала українцям, які принесли квіти до дверей посольства, за їхню доброту та слова співчуття, які вони знайшли, незважаючи на те, що в їхній країні точиться війна.
«Дякую українцям за квіти та за всі добрі слова. Серед вторгнення стільки доброти та співчуття», – написала посолка у Twitter.
Путін та російська армія повинні відповісти за звірства, які вони чинять в Україні – Трюдо
Масові могили, знайдені в Україні – доказ воєнних злочинів Росії, і повинна настати повна відповідальність за її дії, сказав у неділю прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, перебуваючи у Лондоні, куди він прибув на похорони королеви Єлизавети ІІ, повідомляє агентство Рейтер.
Також він повідомив репортерам, що російське вторгнення в Україну було головною темою його під зустрічі з прем’єркою Великобританії Ліз Трасс.
«Очевидно, Великобританія та Канада обидві потужно підтримують Україну та чинять спротив незаконним діям Росії», - заявив Трюдо.
Ці дії «все більше, очевидно, становлять воєнні злочини, становлять абсолютно неприпустимі злочини, чи ми говоримо про те, що ми знайшли у Бучі чи масові захоронення на відвойованих Україною територіях», - сказав Трюдо.
Він закликав до відповідного розслідування та прозорості, додавши, що «Володимир Путін, ті, хто його підтримують, та російське військо повинні відповісти за звірства, які вони вчинили та продовжують вчиняти в Україні».
У Трюдо, у якого запланована зустріч з прем‘єр-міністром Денисом Шмагалем, заявив, що Канада міцно підтримує Україну та продовжуватиме надавати допомогу.
Ненсі Пелосі засудила напади Азербайджану на Вірменію
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі рішуче засудила «незаконні», як вона наголосила, напади Азербайджану на Вірменію та пообіцяла Єреванові американську підтримку, повідомляє агенство Рейтер.
Виступаючи в неділю в Єревані, Пелосі сказала, що її поїздка має важливе значення після «незаконних та смертоносних нападів Азербайджану на територію Вірменії», під час яких загинуло понад 200 людей."Ми рішуче засуджуємо ці напади", - сказала Пелосі.
Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ), очолювана Росією, до якої входить Вірменія, але не входить Азербайджан, на прохання Єревана про допомогу, у вівторок вирішила направити спостережну місію.
Речник парламенту Вірменії Ален Симонян висловив невдоволення такими заходами.
«Цікаво, що вони були розчаровані тим, що замість захисту отримали місію щодо встановлення фактів… тож подивимося, що буде далі», – прокоментувала Пелосі реакцію Вірменії.
Пелосі заявила, що зіткнення на кордоні були спровоковані нападами Азербайджану на Вірменію, і що хронологія конфлікту має бути зрозумілою.
Перестрілка «була ініційована азербайджанською стороною, і це має бути визнано», – сказала Пелосі.
Офіційний Баку заявив, що подібними висловлюваннями Пелосі ставить під загрозу мир на Кавказі.
«Необґрунтовані та несправедливі звинувачення, висунуті Пелосі проти Азербайджану, є неприйнятними», – йдеться у заяві МЗС Азербайджану.
Нагадаємо, що Вірменія заявила, що 13 вересня, незабаром після опівночі, Азербайджан обстріляв щонайменше шість вірменських населених пунктів у прикордонних районах, атакуючи цивільну та військову інфраструктуру за допомогою безпілотників та великокаліберних знарядь. Єреван стверджує, що це була неспровокована агресія.
Азербайджан, який підтримує Туреччина, відкидає ці заяви. Баку стверджує, що вірменські диверсійні підрозділи намагалися замінувати азербайджанські позиції, що спонукало військових відповісти. Вірменія стверджує, що ця версія є азербайджанською дезінформацією.
Виступаючи поруч із Пелосі, член Палати представників Френк Паллоне сказав, що США хочуть зробити все можливе, щоб більше сприяти безпеці Вірменії.
Пелосі наголосила, що США прислухаються до думки Вірменії щодо її оборонних потреб і заявила, що Вашингтон хоче підтримати Вірменію у «глобальній боротьбі між демократією та автократією».
«Ми маємо використовувати наш вплив, наші важелі, показуючи, що демократія та суверенітет Вірменії є пріоритетом, – сказала Пелосі. – Оксамитову революцію вітали у всьому світі».
В матеріалі використані джерела Рейтер
- Голос Америки
Путін провалює всі свої військові та стратегічні цілі в Україні - адмірал Тоні Радакін
Голова Комітету начальників штабів Великобританії, адмірал Тоні Радакін в інтерв’ю каналу BBC заявив, що Путін «провалює всі свої військові та стратегічні цілі» в Україні. Разом з тим він закликав до обережності, оскільки «результат цієї ситуації наступить через довший час».
«Він хотів підкорити Україну, цього не станеться. Він хотів взяти контроль над столицею. Ми бачили, що ця спроба була відбита на ранній стадії. Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. НАТО набагато сильніше. Фінляндія та Швеція вступили в НАТО. Він хотів зламати міжнародну рішучість, він насправді зміцнів її за цей час», - сказав адмірал.
Він додав, що Путін під тиском, його проблеми накопичуються, у нього не вистачає техніки та особистого складу. Адмірал також відзначив мужність українських військових, які відстоюють свою країну, використовуючи міжнародну підтримку.
Адмірал Радакін разом з тим попередив, що попри наростання проблем у РФ війна може затягнутися на довший час.
«Є бажання поспішати з висновками, що Путін слабкий, що основи його влади можуть бути підірвані…Але це автоматично не веде до легкої перемоги», - зазначив адмірал.
В матеріалі використані джерела BBC.
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