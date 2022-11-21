Українські військові "не зацікавлені у страті полонених" - Стефанішина  

Україна розслідує події на відео, на якому, як стверджує російська сторона, українці розстрілюють російських військових, які, можливо, намагались здатися. Про це віце-прем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила в інтерв’ю агентству AP.

«Звичайно, українські посадовці розслідують це відео», – сказала вона під час безпекового форуму в Галіфаксі, Канада.

Водночас, вона назвала «дуже маловірогідним», що короткі, відредаговані уривки відео підтверджують заяви Москви.

За словами урядовиці, українські військові «абсолютно не зацікавлені в тому, щоб будь-кого страчувати», і мають прямий наказ брати якомога більше полонених для подальшого обміну.

«Будь-який потенційний страчений російський солдат – це українець, якого не вдасться обміняти, тож це не відповідає ані духу, ані логіці», – зазначила Стефанішина.

AP також цитує Моніторингову місію з прав людини ООН в Україні, яка заявила, що досліджує відео і закликає до ретельного розслідування таких інцидентів.

Стефанішина, зі свого боку, висловила думку, що в України «немає проблем» із тим, щоб дозволити міжнародне розслідування.

«Ми знаємо про ці відео та досліджуємо їх, - заявило агентству Reuters речниця Офісу з прав людини Марта Хуртадо. Звинувачення у масових стратах людей «hors de combat» повинні бут миттєво, повністю та ефективно розслідувані».

За міжнародним правом французький термін «hors de combat» використовується до осіб «поза битвою» через те, що вони здалися, неозброєні, без свідомості чи не здатні себе захистити з іншої причини, роз’яснює у своєму матеріалі на цю тему видання The New York Times. Автори матеріалу цитують медичного радника організації Лікарі за права людини докторку Рогіні Хаар, яка стверджує, що російські солдати на відео вважаються особами «поза битвою» чи некомбатантами – фактично військовими полоненими.

Натомість, Іва Вукусіч, спеціалістка з переслідування воєнних злочинів при Утрехтському Університеті каже, що важко встановити, чи мав місце воєнний злочин, базуючись лише на відео, і критично важливим моментом є те, коли росіяни були вбиті. Якщо російських воєнних вбили в момент перепалки, тоді це не злочин, каже вона. «Якщо на той момент військових полонених не обшукали, тоді українці не знали, чи озброєні росіяни чи ні, навіть якщо вони вже були на землі», - пояснює експертка.

Вона прогнозує, пише The New York Times, що з огляду на міжнародний розголос цієї справи, Міжнародний кримінальний суд, скоріш за все, розслідуватиме цей епізод. Для цього слідчі повинні відвідати місце події та зібрати судово-медичні докази. Українська ж влада повинна поділитись власними даними у прозорий спосіб, каже вона. «Вони повинні скористатись можливістю, щоб послати месседж: «Ми не хочемо брудної війни. Ми хочемо боротися з честю та законно».

Міністерство оборони Росії, як повідомляє Радіо Свобода, заявило про нібито розстріл українськими військовими російських солдат, які намагалися здатися в полон, 18 листопада. РФ звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту.

Натомість Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що під час подій, частково зображених на відео, мала місце провокація з боку російської сторони.

В матеріалі використані джерела AP, Reuters, The New York Times та Радіо Свобода.