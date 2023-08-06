У роковини бомбардування Хіросіми генсек ООН заявив про зростання ядерної загрози

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш у заяві, присвяченій 78-им роковинам бомбардування японського міста Хіросіма, заявив про те, що у світі знову зростає ядерна загроза. Його заяву зачитала на церемонії в Хіросімі заступниця генсека та висока представниця з питань роззброєння Ізумі Накаміцу.

«Знову б’ють барабани ядерної війни. Недовіра та розбіжності зростають. Ядерна тінь, яка висіла над "холодною війною", знову виникла. І деякі країни знову безрозсудно брязкають ядерною зброєю, погрожуючи використати ці інструменти знищення. Перед лицем цих загроз світова спільнота повинна говорити як єдине ціле. Будь-яке застосування ядерної зброї є неприйнятним», - процитувала генсека його заступниця.

Вона зазначила, що роззброєння є ядром нещодавно оприлюдненого аналітичного запису про новий порядок денний для миру.

«Порядок денний закликає держави-члени терміново знову взяти на себе зобов’язання прагнути до створення світу, вільного від ядерної зброї, і зміцнити глобальні норми проти її використання та розповсюдження. До їх повного знищення держави, які володіють ядерною зброєю, зобов'язуються ніколи її не використовувати. Єдиний спосіб усунути ядерну небезпеку – ліквідувати ядерну зброю», - йдеться у заяві Гуттеріша.

Накаміцу наголосила, що ліквідація ядерної зброї залишається найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння, а роззброєння не є утопічною мрією, а радше єдиним шляхом до безпечнішого та надійнішого світу для всіх.

Нагадаємо, у Відні наразі тривають переговори щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Представник США на переговорах посол Адам Шайнман розкритикував Росію за «безрозсудну поведінку» та «безвідповідальне рішення розмістити в Білорусі ядерну зброю». Він також назвав призупинення Росією угоди із США про скорочення озброєнь несумісним із міжнародним правом.

Крім того Адам Шайнман азначив, що ЗАЕС «була абсолютно безпечною до того, як Росія вирішила продовжити вторгнення в Україну та захопити її ядерні об’єкти».

«Дії (Росії-ред. ГА) прямо підривають здатність України підтримувати власну мирну ядерну енергетичну програму — право, закріплене в ДНЯЗ. Право, яке я чув, як багато хто тут захищає», - зазначив Шайнман.

Переговори у Відні триватимуть до 11 серпня.