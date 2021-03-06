Сенатор США затримує затвердження директора ЦРУ на посаді, вимагаючи нових санкцій проти «Північного потоку-2»

Сенатор від Республіканської партії Тед Круз заявив, що блокуватиме швидке затвердження на посаді директора ЦРУ Вільяма Бернса до того, як адміністрація президента США Джо Байдена запровадить нові санкції проти газотранзитного трубопроводу «Північний потік-2».

«Я зніму своє блокування, коли адміністрація Байдена виконає свої правові зобов‘язання відзвітувати і запровадити санкції проти кораблів та компаній, які будують путінський газопровід», - твітує сенатор.

Останнім часом американські законодавці посилили тиск на адміністрацію Байдена з метою не допустити завершення газпромівського проекту.

Цього тижня 40 сенаторів-республіканців підписали листа до Байдена з вимогою вжити всіх можливих заходів у цій сфері. Раніше з подібною заявою виступила Група підтримки України в Конгресі, до якої входять законодавці від обох провідних партій у США.

У своєму виступі у Сенаті під час слухань із затвердження на посаду заступники держсекретаря США Венді Шерман, Круз наголосив на нагальності введення санкцій.

"Тепер, коли зведення проекту продовжується, у нас обмаль часу, - підкреслив Круз. - Як я вже казав, якщо адміністрація Байдена не змінить свій напрямок, за півроку ми побачимо, що цей трубопровід добудований тому, що ця влада не діяла».

Подібне переконання висловила і сенаторка від Демократичної парії Джин Шагін. «Час спливає, щоб вжити заходів перед завершенням побудови трубопроводу, - сказала Шагін у четвер. - Гадаю, варто діяти швидко».

В четвер регулятор морських перевезень в Данії повідомив, що російське трубоукладальне судно «Академік Черський» долучиться до будівництва трубопроводу.

19 лютого Державний департамент США передав до американського Конгресу звіт щодо можливих санкцій проти газотранзитного проекту «Північний потік-2». Звіт передбачає запровадження санкцій проти російського судна «Фортуна» та його власника - компанії «КВТ-Рус».

Звіт розкритикували деякі політики-республіканці, які зауважили, що проти «Фортуни» та «КВТ-Рус» вже діють американські санкції, введені в січні 2021 року.​

Коментуючи звіт, речник Держдепу підкреслив, що у звіті, крім оголошення про санкції проти цих двох юридичних осіб, також міститься перелік компаній, які «сумлінно намагаються зменшити свою діяльність в рамках проекту «Північний потік-2».

Після подання звіту Держдепом, щонайменше дві компанії заявили про обмеження співпраці з «Північним потоком-2».

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