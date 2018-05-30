США: Абхазія і Південна Осетія є частиною Грузії

Державний департамент виступив із заявою з приводу визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії





Держдепартамент США зробив заяву з приводу недавнього визнання офіційним Дамаском незалежності Абхазії і Південної Осетії.



«Сполучені Штати рішуче засуджують намір сирійського режиму встановити дипломатичні відносини з окупованими Росією регіонами - Абхазією і Південною Осетією, - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США».

«Ці регіони є частиною Грузії. Позиція Сполучених Штатів щодо Абхазії і Південної Осетії залишається незмінною. Ми повністю підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонах і закликаємо всі держави враховувати свої зобов'язання, відповідно до Статуту ООН, і робити аналогічно».



«Сполучені Штати знову закликають Росію повернути свої війська на довоєнні позиції, згідно з угодою про припинення вогню, укладеною в 2008 році», - підкреслюється в заяві Державного департаменту США.

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