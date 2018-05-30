Держдеп США: в кінцевому підсумку, Крим - це Україна

У Державному департаменті вимагають від Росії звільнити кримських політв’язнів та припинити агресію на Донбасі

Державний департамент США вимагає від Росії звільнити 60+ кримських політв’язнів та покинути Донбас.

Про це написала речниця Держдепу Гедер Науерт на своїй сторінці в Twitter.

«В кінцевому підсумку, Крим - це Україна. США ніколи не визнають Крим територією Росії. Росія має звільнити 60+ кримських політв’язнів, в тому числі Олега Сенцова».

Водночас Науерт вказала на те, що на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок постійний представник США Ніккі Гейлі закликала Росію припинити агресію проти України, внаслідок якої загинуло понад 10 300 українців.

У зовнішньополітичному відомстві США наголосили, що через російське насильство на сході України 3, 4 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги. А також висловили свою занепокоєність у зв’язку з тим, що бойові дії поблизу Донецької фільтрувальної станції можуть спричинити екологічну кризу в Україні та за її межами, пов’язану з витоком хлору.

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