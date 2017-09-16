Вас здивує, як корпорацію Amazon спробували заманити до Вашингтона

Мер столиці США, Мюріель Бовзер представила куменде відео у якому озвучила аргументи на користь того, що саме Вашингтон достойний стати містом, де розташується нова штаб-квартира корпорації Amazon. Про те, що остання шукає доміку на східному узбережжі США нещодавно повідомили ЗМІ.

Відео представляє діалог Бовзер із "Алексою" керованим голосовим радником, який продає компанія Amazon. "Алекса" здатна здійснювати пошук в Інтернет, програвати музику та інший контент, робити нотатки з голосу, керувати іншими приладами підключеними до неї та ін.

У ролику мер Вашингтона перелічує переваги міста: парки, ресторани, освічене населення, наявність провідних закладів вищої освіти, відданість міста відновлювальним технологіям та охороні зовнішнього середовища, значну кількість магазинів.

Нарпикінці Бовзер питає "Алексу", де розмістить свою штаб-квартиру найбільш цікава компанія світу, і отримує відповідь - "Очевидно, що у Вашингтоні".

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