США не приєднуються до глобальної ініціативи ВООЗ для створення вакцини від коронавірусу

Сполучені Штати не приєднуються до глобальної ініціативи ВООЗ, створеної для пришвидшення розробки, виробництва та розповсюдження ліків і вакцини проти COVID-19. Про це повідомив речник місії США при ВООЗ.

“Не буде офіційної участі США, - сказав він у відповідь на запит агенції Рейтер. - Ми з нетерпіння чекаємо, щоб дізнатись більше про цю ініціативу на підтримку міжнародної співпраці для розробки вакцини від COVID-19 якомога швидше”.

У п'ятницю ВООЗ оголосила про запуск глобальної ініціативи, аби пришвидшити створення ліків та вакцини від коронавірусу. У конференції щодо запуску взяли участь, серед інших, президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. США не брали участі в онлайн-конференції.

“Перед нами - спільна загроза, яку можна побороти лише спільними зусиллями, - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус. - Досвід показує, що навіть якщо у нас є засоби, вони не завжди рівномірно доступні для всіх. Ми не можемо дозволити цьому статися”.

У 2009 році під час пандемії грипу H1N1 багаті країни змогли закупити вакцину швидше і в більшій кількості. Тепер у ВООЗ працюють на те, щоб цього разу під час пандемії вакцина була доступна для всіх, хто її потребує.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що призупиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, де США виступає найбільшим донором.

Пізніше Державний секретар Майк Помпео додав, що можливо США ніколи не відновлять фінансування ВООЗ.

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