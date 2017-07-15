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Науці, спорту і патріотизму вчить цей український табір у США

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Я з родиною – в дорозі в український табір «Новий сокіл», що у штаті Нью-Йорк на північному сході США. Ми співаємо українські пісні в машині і згадуємо свої минулорічні пригоди.

Торік тема табору була «Олімпіада динозаврів», і моя 3-річна доня впродовж тижня відчувала себе справжнім палеонтологом. Ми з нею шукали рештки тварин, складали з кісток динозаврів, вчилися гасити вулкани і досліджували, чому вулкан вибухає.

До відвідин цього табору я б не повірила, що трирічну дитину можна навчити таких складних речей з хімії, анатомії, спорту чи майстрування. Виявляється, це реально. Лише за тиждень англомовна дитина почала вдома співати українські пісні, українською відрізняла велоцираптора від диплодока, розповідала про вибух вулкана, розмір динозавра, і навіть, як багато динозавр спорожняється.

Табір «Новий сокіл» поділений за віковими категоріями. Група наймолодших – це «пташенята», діти від 3 до 6 років. Їхню програму організовують батьки-волонтери українського походження з Канади та США. Серед них обирається координатора табору та його помічників, впродовж року вони складають сценарій та придумують заняття.

Щоденна програма розписана на кожні від 5 до 15 хвилин. Заняття змінюються швидко, тому що увага у маленьких дітей дуже коротка. Регулярно – купання у басейні, вивчення українських дитячих пісень, співи навколо вогнища з батьками.

Земля, де організовується табір, належить організації «Пласт», багато батьків є членами цієї організації. Між тим, у таборі для наймолодших вимоги щодо членства немає, то ж ми, не будучи пластунами, можемо брати в ньому участь на рівних з усіма умовах.

Ми живемо тиждень в лісі у наметах – за різних літних погодних умов. Всередині липня тут гаряче, між тим не так парить, як на півдні країни у Вашингтоні, звідки ми приїхали. Табір – майже на кордоні з Канадою, тут зазвичай на 8-10 градусів прохолодніше, ніж у південних районах.

Поблизу нас є «санітарний» будинок із душовими та вбиральнями. З іншого боку табору – відкрита дерев’яна конструкція, схожа на весільний шалаш. Тут – кухня. Харчування - 4 рази в день. Їсти готують батьки-волонтери. Неподалік – великий басейн для дорослих та дітей. Більшість занять проходять на території «Нового соколу», однак щороку координатор організовує 1-2 екскурсії.

Торік такою поїздкою був парк-заповідник останків Пенн Діксі, що у м. Баффало. Територія заповідника – це дно колишнього океану, сюди приїжджають палеонтологи з усієї країни у пошуках рештків. Всі останки, які ми знайшли на території заповідника, ми могли забрати додому.

Нижче – зібрані фотографії торішнього табору. Вже завтра на нас чекає нова незвідана подорож. Темою «пташенят» буде «Гей, у джунглях», то ж очевидно наступний тиждень ми перебуватимемо в уявній Африці, рятуватимемо окапі, що на межі зникнення, або вчитимемось виживати у середовищі хижаків. Чим би ми не займались, ми точно знаємо, мандрівка буде цікавою!

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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