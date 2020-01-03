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США

США відправили понад 3 000 додаткових військ на Близький Схід для захисту посольств

  • Голос Америки
Сили безпеки Іраку охороняють посольство США у Багдаді. 1 січня 2020 року

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США відправили щонайменше 3 тисячі військових на Близький Схід для посилення безпеки через загрозу для американських військових та персоналу в регіоні.

Як повідомили у прес-службі Пентагону, "силам негайного реагування 82-го повітряного дивізіону оголошено готуватись до відправки, і зараз вони у процесі відправлення".

У повідомленні також йдеться, що додаткові сили спрямовані у регіон у відповідь "на збільшення рівня загрози для американського персоналу та об’єктів", вони також допоможуть відновити резерв у регіоні.

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В інтерв’ю телеканалу Fox у четвер міністр оборони США Марк Еспер заявив, що США реагуватимуть на будь-які дії Ірану та підтримувані ним сили і зможуть попередити потенційні атаки на американські військові сили та персонал.

За повідомленням американських ЗМІ, США надіслали в Багдад два гелікоптери "Апачі", які мають здійснювати польоти над посольством США в Іраку для демонстрації сили.

Раніше США надіслали у Кувейт сотню морських піхотинців з підрозділу Сил реагування на кризові ситуації, щоб посилити безпеку посольства США. Піхотинці прибули в Кувейт на борту конвертоплану MV-22 Osprey, що поєднує можливості літака і гелікоптера.

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