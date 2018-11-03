Авіаносець США веде військові кораблі у найбільших в історії Японії військових навчаннях

У Японії розпочалися найбільші в її історії військові ігри. Винищувачі США злетіли над Західною частиною Тихого океану в суботу, коли американський авіаносець USS Ronald Reagan, що працює на атомних станціях, приєднався до японських міноносців та канадського військового корабля.

Японія та Сполучені Штати мобілізували 57 тисяч моряків, морських піхотинців та льотчиків для навчань Keen Sword, які проводяться кожних два роки. Це на 11 тисяч більше, ніж у 2016 році. У ході змагань проведуть імітацію повітряного бою, висадки десантних військ та оборонні дрилі проти балістичних ракет. Контингент японських військовослужбовців – 47 000 чоловік – становить п'яту частину збройних сил нації.

Вісім інших кораблів приєдналися до авіаносця для військових дрилів проти субмарин, які демонстрували в водах, що, як непокоються Вашингтон і Токіо, будуть все більше потрапляти під вплив Пекіна.

Дивіться також: Чи є життя поза Землею – чому так складно дослідити це?