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Світ

КНДР погрожує відновити ядерну програму у відповідь на санкції США

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на острові Сентоса, в Сінгапурі, 12 червня, 2018 року

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Північна Корея в п'ятницю виступила з погрозами відновити державну політику, спрямовану на розвиток ядерної програми, якщо США не скасують економічні санкції, накладені на країну.

Міністерство закордонних справ країни заявило, що Північна Корея стикається з тиском з боку США та Південної Кореї, які намагаються відмовити її від ядерної програми, повідомляє видання The Hill із посиланням на NBC News.

Північна Корея не погрожувала вийти з поточних ядерних переговорів із Вашингтоном, але натякнула на можливість повернення до розвитку ядерних потужностей.

У цій заяві вперше прозвучала можливість відновлення Північною Кореєю випробування ядерної зброї та подальшого розвитку програми з того часу, як лідер країни Кім Чен Ин підписав нову державну політику, повідомляє NBC News.

Заява Міністерства закордонних справ, видана від імені директора Інституту американських досліджень Міністерства, стверджує, що «поліпшення відносин і санкції не сумісні», повідомляє NBC News.

«Америка вважає, що її постійні «санкції та тиск» призводять до «денуклеаризації». Ми не можемо не сміятися над такою дурною ідеєю», – сказано в ній.

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