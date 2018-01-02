Рішення адміністрації Трампа про продаж зброї Україні є контрпродуктивним і небезпечним – протилежний погляд

Рішення адміністрації Трампа щодо продажу зброї Україні є контрпродуктивним і небезпечним

Україна має більше значення для Росії, ніж для Сполучених Штатів. Беручи до уваги таку незаперечну реальність, недавнє рішення адміністрації Трампа схвалити продаж летального озброєння Україні, включно з протитанковою зброєю, є контрпродуктивним та небезпечним.

Такий погляд висловили у виданні USA Today аналітики Ражан Менон і Вільям Руґер.



Прихильники рішення президента Трампа стверджують, що це стримуватиме Росію та чинитиме тиск на Володимира Путіна прийняти справедливе політичне вирішення триваючої війни на Донбасі.



Цього не буде. Путін надто глибоко зобов’язаний на сході України, щоб здатися, особливо з наближенням виборів. Росія вважає, що вона там має життєво важливі інтереси, які вона повинна захищати, навіть якщо це продовжує економічні санкції.

Незабаром після того, як надійшли повідомлення про плани США щодо продажу зброї Україні, заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що його країну не вдасться залякувати. Росія вже продемонструвала, зокрема, в 2015 році, що вона може нейтралізувати українські військові успіхи, відправивши туди додаткові військові сили та озброєння. І тому, що Росія поділяє багатокілометровий кордон з Україною, Москва завжди зможе зробити це набагато швидше і легше, ніж може Вашингтон. Таким чином, озброєння України, скоріше за все, призведе до ескалації конфлікту.

Розуміння важливості України для Росії не є рівнозначним схвалення анексії Путіном українського Криму та підтримки бойовиків на сході України. Однак, це означає, що існують обмеження щодо того, що США можуть досягти, не взявши на себе більш вагомі зобов'язання.

План Трампа щодо озброєння України в 41,5 млн доларів навряд чи змінить результати на полі бою в Україні. Але це, безумовно, спровокує Росію. Що робити, якщо Путін підніматиме ставки, а українські військові будуть змушені відступати? Чи Вашингтон доставлятиме більше зброї? А що робити, якщо це не спрацює? Запитайтесь у прихильників «озброєння України». Ви не отримаєте відповіді. Натомість, вони говоритимуть про міжнародні норми та самовизначення. «Здоровий державний глузд вимагає більш реалістичного підходу до визнання обмежень, коштів та ризиків. Ідеалів недостатньо», - пишуть експерти Ражан Менон і Вільям Руґер у статті у виданні USA Today.

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