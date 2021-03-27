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Байден заявив про розгляд обмежень щодо вогнепальної зброї створеної 3D друком

Адміністрація Джо Байдена вивчає юридичну сторону можливих обмежень на обіг зброї в США. У п'ятницю президент Байден заявив, що його адміністрація вивчає, чи може президент ввести відповідні обмеження за допомогою указів.

"Ми аналізуємо мої повноваження щодо імпортованої зброї, а також, чи маю я повноваження щодо нової зброї, яка створюється 3D устаткуванням і взагалі не реєструється, як зброя, там також може бути певний простір", - заявив Байден, відповідаючи на питання журналістів у штаті Делавер.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден виступив за заборону штурмової зброї і магазинів великої ємності. Він пообіцяв ввести нові заходи контролю після двох масових розстрілів в цьому місяці, в результаті яких в Джорджії і Колорадо загинули 18 осіб.

Байден також закликав Сенат схвалити два законопроекти, прийнятих Палатою представників. Законопроекти стосуються посилення перевірки біографічних даних покупців зброї.

Між тим, як повідомляє видання The New York Times, активісти руху за обмеження обігу вогнепальної зброї у США лишились невдоволені нещодавньою заявою президента США про те, що його найближчим пріоритетом є інфраструктура.

"Я розчарована, що він має нахабство (has the nerve and audacity - англ.) говорити, що буде робити речі по порядку", - наводить слова віце-президентки організації Brady: United Against Gun Violence Маіші Філдс видання, - "Нема порядку, коли доводиться ховати власну дитину. Нема порядку, коли людина відправляється до магазину за яйцям і все її життя перегортається".

23-го березня нападник у штаті Колорадо вбив 10-х осіб у супермаркеті. Правоохоронці повідомили, що у нападі підозрюють 21-річного Ахмада Аль Аліві Алісса (Ahmad Al Aliwi Alissa - англ.). За словами його брата, які наводяться у ЗМІ, чоловік потерпав від депресії, був анти-соціальним та параноїдальним. Перед цим нападник у Атланті, штат Джорджія, вбив 8 осіб у в трьох масажних салонах. Він пояснив свій вчинок боротьбою із власною залежністю від сексу. В обох випадках нападники використовували вогнепальну зброю.

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