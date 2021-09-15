Блінкен: CША та Литва підтримують демократію в Білорусі

США та Литва разом підтримують демократію у Білорусі і спільно працюють щодо цього питання. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив перед початкому зустрічі із міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

"Литва та США є дуже сильними партнерами у НАТО. Ми разом підтримуємо колективну оборону та безпеку. Ми виступаємо проти економічного тиску, включно із тим, який походить від Китаю. І ми потужно підтримуємо демократію, включно із Білоруссю, де ми значною мірою працюємо разом", - наводить слова Блінкена Державний департамент США.

Раніше міністри закордонних справ і оборони країн Балтії та Польщі закликали ЄС і НАТО зайняти єдину позицію неприйняття військових навчань «Запад-2021» і спроб Білорусі використовувати нелегальних мігрантів на своїх кордонах в якості інструменту тиску.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у комітеті Сенату США із закордонних справ заявили, що участь Білорусі у російських військових навчаннях "Запад-2021" демонструє продовження здачі суверенітету цієї країни Лукашенком. Заява назвала режим Лукашенка "нелегітимним", а його самого "безжальним диктатором". У комітеті відзначили, що США підтримують союзників по НАТО: Естонію, Латвію та Литву перед лицем агресії Кремля.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки".

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