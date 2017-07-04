Катар в ізоляції активізує розробку найбільшого газового родовища в світі

Арабські країни, включно із Саудівською Аравією, ОАЕ, Єгиптом та Бахрейном, минулого місяця розірвали зв’язки з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму і висунувши йому перелік із 13 вимог для зняття блокади. Відкинувши звинувачення у фінансуванні тероризму, Катар відмовився виконувати вимоги, стверджуючи, що вони порушують суверенітет країни.

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Цього тижня, чотири арабські країни планують обговорити шляхи виходу з кризи в Перській затоці, однак можуть вирішити продовжити та посилити санкції, наприклад, висунувши вимогу до торговельних партнерів обрати сторону в теперішній кризі Перської затоки, повідомляє Associated Press.

Незважаючи на блокаду, Катар планує збільшити видобування газу з гігантського північного родовища – найбільшого родовища газу в світі. Проект дозволить Катару збільшити видобуток зрідженого газу із 77 мільйонів тонн до 100 мільйонів тонн за 5-7 років. Світовий попит на зріджений газ складав 265 мільйони тонн, згідно із щорічним прогнозом зі зрідженого газу Royal Dutch Shell, повідомляє Reuters.

“Цей проект посилить нашу позицію як найбільшого виробника та експортера зрідженого газу в світ", - заявив голова Державного підприємства Qatar Petroleum Саад аль-Каабі, підтвердивши, що проект триватиме, не дивлячись на можливе посилення блокади: "Якщо якісь компанії вирішать, що вони не хочуть співпрацювати з QP, це буде їх вибором. Ми знайдемо інших торговельних іноземних партнерів, які співпрацюватимуть з нами".

Президент Трамп в серії телефонних дзвінків закликав країни Перської затоки до виходу з кризи. «Він ще раз наголосив на важливості припинення фінансування тероризму та дискредитації екстремізму. Президент підкреслив важливість єдності в регіоні задля подолання тероризму та досягнення стабільності», - йдеться в відповідній заяві Білого дому.

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