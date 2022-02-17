Лондон скасовує "золоті візи" для заможних інвесторів на тлі занепокоєнь про приток незаконних грошей із Росії до Британії

Об'єднане Королівство скасовує так звані "золоті візи" для заможних інвесторів, які пов'язують із ймовірним притоком незаконних грошей із Росії.

Від часу розпаду Радянського Союзу до Лондона та британських заморських територій надходять сотні мільярдів доларів, що викликає занепокоєння експертів про те, що таким чином до світової фінансової системи потрапляють незаконно отримані фінанси, пише Reuters. Російські олігархи, а також багатії з Близького Сходу та Китаю, масово скуповували найдорожчу нерухомість у Лондоні. Через це британську столицю жартома почали називати "Лондонград" чи "Москва-на-Темзі".

У 2020 британські законодавці повідомили, що аби приборкати "незаконні фінансові махінації російської еліти" потрібно чимало кроків, зокрема, зупинення системи надання візи для інвесторів "Tier 1", що дозволяє іноземцям отримувати можливість дістати право на проживання у Британії, якщо вони інвестують принаймні 2 мільйони фунтів стерлінгів.

У четвер міністерка внутрішніх справ країни Пріті Пател повідомила, що цю візову можливість скасовують як "поновлену роботу, спрямовану проти махінацій та незаконно отриманих грошей".

Деякі експерти припускають, що на прискорення цих планів вплинула ситуація на українських кордонах.