Чи варто чекати на бойкот Чемпіонату світу з футболу в РФ? - Stratfor

Напад з використанням нервово-паралітичного газу проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля спричинив напруження відносин Росії та Заходу. Однак, пояснює дописувач Stratfor Толґа Озюртчу, бойкот великої спортивної події на кшталт чемпіонату світу з футболу є реліктом «холодної війни» і на нього очікувати не варто.

У час, коли спортсмени і глядачі готуються прибути до Росії на Чемпіонат світу з футболу-2018, посилення міжнародних суперечок може кинути тінь на цю дуже очікувану подію, пише дослідник. Це питання ще раз наголосило на важливій ролі, яку значні спортивні події відіграють в дипломатії.

14 березня прем’єр-міністр Великобританії Терезі Мей оголосила, що на додаток до обмеження двосторонніх контактів високого рівня з Росією, члени королівської сім’ї, або міністри уряду не відвідають Чемпіонат світу з футболу-2018. Деякі законодавці навіть пропонували залишити вдома англійську команду. Ймовірно, ці заклики так і залишаться тільки на сторінках газет, розмірковує аналітик.

Бойкот значної спортивної події є реліктом «холодної війни», який ми можемо не сподіватись побачити, вважає дослідник, відзначаючи, що цього разу забагато поставлено на карту: забагато вболівальників всередині країни, можливостей для утвердження успіхів за кордоном і, звичайно, забагато грошей, наголошує він.

Тереза Мей могла б зробити заяву про переслідування грошей корупційного походження, які є в англійському футболі, але, поза сумнівом, це засмутить багато людей.

Намір Мей запровадити фінансові санкції проти «серйозних кримінальних та корумпованих еліт в Росії» виводить суперечку на новий рівень навіть в сфері спорту, адже Москва має потужні зв’язки з англійською прем’єр-лігою (EPL).

Найбільш відомими росіянами в EPL є власник «Челсі» Роман Абрамович та один з наближених до Путіна та олігархів, який походить з Узбекистану – Алішер Усманов, який володіє 30% клубу «Арсенал». Однак, російські зв'язки англійського футболу є більш широкими: багато росіян мають міноритарні пакети акцій в клубах, «Манчестер Юнайтед» та російський «Аерофлот» мають ексклюзивну угоду, компанія «Газпром» має тісні відносини з «Челсі», ліга також має потужні угоди зі спонсорства з Росією та компаніями, які отримують підтримку з Росії.

Англійська прем’єр-ліга є об’єктом експорту в сфері культури Великобританії, тому все пов’язане з нею привертає загальну уваги, наголошує аналітик.

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