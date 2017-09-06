Гілларі Клінтон про президентську кампанію – «Це була моя кампанія. Це були мої рішення»

Колишній кандидат у президенти США демократ Гілларі Клінтон у своїй новій книжці бере на себе відповідальність за приголомшливий програш на користь Дональда Трампа на виборах 2016 року. Вона написала «Я була кандидатом».

«Я повертаюсь до своїх слабких місць і помилок, які я зробила. Я беру на себе відповідальність за всі із них. Можете складати вину на факти, складати вину на посили, звинувачувати все що хочете, але це я була кандидатом», пише Клінтон у книжці «Що сталося», яка незабаром з’явиться на полицях книгарень. Уривки книжки отримало кабельне телебачення CNN.

«Це була моя кампанія. Це були мої рішення», пише вона. Хоча Клінтон бере на себе відповідальність за результати виборів, вона також критикує інших осіб.

Колишній президентський кандидат піддає критиці «поспіх» колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі за його рішення відновити справу про її еклектронну пошти під час останніх днів кампанії.

«Лист Комі поставив цю картину на голові», заявила вона.

Клінтон також піддала критиці колишнього президента Обаму і колишнього віце-президента Байдена, кажучи, що Обама міг рішучіше відреагувати на роль Росії у виборах, і що Байден не конче був прав критикувати Демократичну партію 2016 року за оцінку середнього класу.

Найбільша критика стосується російського президента Володимира Путіна і ролі Москви у втручанні у вибори.

«Немає нічого більшого, чого я прагнула б, як показати, що зусилля Путіна вплинути на наші вибори і поставити на посаду дружню маріонетку зазнали провалу», заявила вона.

«Я знаю, що він напевно радів з приводу того, що сталося. Але не йому належить останній сміх».

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