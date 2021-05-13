США варто розглянути "нерегулярну воєнну відповідь" на кібератаку на трубопровід, якщо доведуть причетність Росії - конгресмен

Сполученим Штатам варто розглянути можливість вдатись до "нерегулярної воєнної відповіді" на хакерську атаку на трубопровід Colonial Pipeline, якщо буде доведена причетність Росії до цієї атаки. Таку думку висловив конгресмен-республіканець Рубен Галлего, який очолює новостворений підкомітет із розвідки та спеціальних операцій у Комітеті зі збройних сил Палати представників Конгресу США, повідомляє Military Times.

У середу під час круглого столу фундації Global SOF на запитання про те, чи він підтримає "пропорційну нерегулярну воєнну відповідь" на кібератаку на інфраструктуру США, "якщо з'ясують, хто за цим стоїть", він сказав: "абсолютно".

"Це була кримінальна кіберорганізація, що знаходиться у Росії, але Росія дає їй прихисток і не екстрадує їх і, водночас, Росія використовує їх для власних цілей... тож вони (російска влада - ред.) могли не прямо вимагати цей кібервикуп... але вони точно винні у тому, що не дозволяють нам до них (хакерів - ред.) дістатись. Тож якщо вони хочуть грати таким чином, тоді, так, ми повинні відповісти рівноцінно й у формі нерегулярної воєнної відповіді", - сказав Галлего, не навівши джерел інформації про використання Росією даної групи.

Він не уточнив, якою саме має бути ця відповідь, але запропонував вдарити по гаманцю хакерів, зокрема, "вичистити їхні акаунти, забрати всі їхні гроші". Як пояснив Галлего, "нерегулярна воєнна відповідь" може уберегти від збройного конфлікту у майбутньому, тож потрібно діяти рішуче у відповідь на такі хакерські атаки, щоб, наприклад, не дати зловмисникам атакувати американську лікарняну систему.

Як пише Military Times, у документі Пентагону від 2007 року зазначено, що відповіддю може бути "непрямі й асиметричні підходи, хоча це може включати й повноцінні воєнні та інші можливості, щоб підірвати сили чи вплив супротивника".

Минулої п'ятниці після кібернападу на оператора трубопроводу Colonial Pipeline, що постачає 45% пального для регіонів Східного узбережжя США, в деяких штатах регіону повідомляли про зростання цін на бензин і навіть його нестачу.

У середу компанія повідомила, що змогла знову почати свою роботу, однак на повне відновлення усіх операцій піде кілька днів, пише CNBC.

Базована в Росії група кіберзлочинців, відома як Darkside, взяла на себе відповідальність за атаку на трубопровід і заявила, що її цікавлять тільки гроші і що вона не мала наміру створювати політичні, економічні та соціальні проблеми. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москву немає у чому звинувачувати.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що на поточний момент "відсутні докази, на основі повідомлень нашої розвідки, що Росія замішана". "Але, є докази, що програмне забезпечення-вимагача у Росії. На них лежить деяка відповідальність розібратись із цим", - заявив Байден.

А от британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Москва не може знімати з себе відповідальність за скоєні злочинцями кібернапади, якщо вони відбуваються з російської території.

Як провідні експерти із кібербезпеки у Пентагоні повідомлили під час слухання у комітеті Конгресу, хакерські атаки з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї можуть становити значну загрозу безпеці Сполучених Штатів.

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