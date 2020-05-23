У Росії за добу - понад 9 тисяч нових випадків COVID-19, в Україні - понад 400, у Білорусі - понад 900

Україна

Станом на 23 травня, за даними МОЗ, в Україні зафіксували понад 20 тисяч випадків коронавірусу COVID-19: 605 людей померли, 6929 – одужали. Минулої доби підтвердили 432 нових випадки.

Загалом найбільше хворих на COVID-19 у Чернівецькій області - близько 3 тисяч людей, і в Києві - 2,5 тисячі.

Попри це, 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, який триватиме місяць.

Від суботи, 23 травня, у Києві відновлює роботу наземний громадський транспорт, метро відкриє двері з 25 травня, - поінформував мер столиці Віталії Кличко.

Також із 23 травня розпочинають роботу магазини площею до 1000 квадратних метрів, відкриваються спортивні й дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях.

Від 25 травня також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Хоча під час ранкового брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що подальше пом’якшення карантину у Києві неможливе через незадовільні показники інцидентності, пізніше у Facebook він написав, що за новими даними "рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11,7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину".

Із 1 червня, за словами мера, в столиці розпочнуть працювати дитячі садочки, до шкіл повернуться лише випускники 11-х класів, що складатимуть ЗНО; відкриються заклади професійно-технічної і вищої освіти для випускників та абітурієнтів; відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів); відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

З 1 червня "Укрзалізниця" відновлює пасажирські перевезення, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Тим часом, "шість областей ще не готові до пом'якшення заходів безпеки. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь. Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі", - повідомляє ​сайт президента Володимира Зеленського.

Білорусь

А от у Білорусі, за офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 23 травня понад 35 тисяч людей інфіковані COVID-19, померло 194 людини, понад 13 тисяч пацієнтів одужали, а за останню добу виявили ще 941 випадок захворювання.

Росія

Тим часом у Росії за останню добу виявили 9434 нових випадки захворювання на COVID-19, повідомляється на сайті оперативного штабу із боротьби проти поширення коронавірусу.

Найбільше нових випадків за останню добу виявили у Москві - понад 3 тисячі людей. При цьому деякі регіони Росії поступово заявляють про послаблення карантинних обмежень, введених через пандемію. Так, у Московській області з 23 травня скасували дію електронних перепусток. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в столиці обмеження поки збережуться.

Загальна кількість хворих в країні перевищила 335 тисяч осіб, Росія посідає другу сходинку у світі за розповсюдженням коронавірусу після США.

Водночас, російське інформаційне агентство "Інтерфакс" повідомило із посиланням на академіка РАН Олександра Гінцбурга, що працівники Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії МОЗ Росії перевірили на собі потенційну вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2.

Гінцбург, який очолює цей заклад, додав, що у випробуваннях брали участь розробники вакцини, організатори доклінічних досліджень і технологи. Ні в кого з них не виникло побічних ефектів, "всі живі, здорові і радіють", сказав Гінцбург. Точне число випробувачів академік не повідомив.

Вчений уточнив, що розробники не стільки випробували на собі вакцину, "скільки захистили себе для того, щоб продовжувати її розробку в умовах пандемії". Зараз проходить фінальний етап доклінічних випробувань. Клінічні випробування вакцини, за словами академіка, можуть завершитися до кінця літа.

Сотні компаній та дослідницьких інститутів у всьому світі намагаються розробити вакцину від COVID-19 та шляхи лікування хвороби.

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