Федеральний уряд США відновив роботу – до 8 лютого

Президент Трамп підписав законодавство про фінансування урядових установ до 8 лютого після того, як його ухвалили обидві палати Конгресу





Президент Трамп підписав закон про відновлення роботи федерального уряду, поклавши край триденному частковому припиненні роботи держустанов («шатдаун»), яке, зокрема, було викликано міжпартійними суперечками з імміграційних питань.



Увечері в понеділок члени Палати представників підтримали законопроект, прийнятий раніше в той же день Сенатом.



Резолюція про продовження поточних державних витрат передбачає фінансування уряду до 8 лютого в надії, що за цей час Конгрес дійде згоди про бюджет на більш тривалий термін.



«Я радий, що демократи в Конгресі схаменулися і тепер готові фінансувати наші чудові збройні сили, прикордонників, співробітників екстрених служб», - йдеться в заяві президента Дональда Трампа, зачитаній прес-секретарем Сарою Сандерс.



Білий дім стверджує, що демократи «поступилися» після того, як Трамп відмовився вести з ними переговори щодо імміграційної політики до відновлення роботи уряду.



Раніше демократи вимагали більш твердих гарантій захисту учасників програми DACA - приблизно 700 тисяч іммігрантів, нелегально привезених в США в дитинстві.



Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл запевнив демократів, що палата розгляне низку імміграційних питань, включаючи долю цих іммігрантів-«мрійників».



Демократи, які в п'ятницю об'єдналися в неприйнятті законодавства про бюджет, дали зрозуміти, що з обережністю приймають пропозицію республіканців.

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