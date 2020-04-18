Держсекретар США Майк Помпео привітав православних вірян з Великоднем 

Державний секретар США Майк Помпео з дружиною привітали християн східного обряду із Великоднем і запевнили у підтримці США. Повідомлення про це оприлюднене на сайті Держдепартаменту.

“Сюзан і я вітаємо вас із Великоднем і бажаємо радості цього благословенного періоду. Попри те, що церкви у всьому світі зараз порожні, віра людей наповнює світ кожного дня. Хай ваша віра підсилить надію і рішучість в наших зусиллях під час пандемії COVID-19, яка терзає увесь світ, незалежно від етнічності, раси чи релігії”, - йдеться у повідомленні Державного секретаря США.

“Сполучені Штати - разом з вами у ваших стражданнях, ми будемо невтомно працювати зі світової спільнотою, щоб позбавити світ від цієї чуми”, - додав очільник зовнішньополітичного відомства США.

Напередодні Державний департамент США повідомив, що разом з Агентством з міжнародного розвитку США (USAID) спрямують 508 мільйонів доларів допомоги на подолання пандемії COVID-19 у світі.

З цих коштів 9,1 мільйонів доларів допомоги в сфері охорони здоров‘я та подолання наслідків стихійних лих нададуть Україні.

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