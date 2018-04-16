ЄС не поспішає приєднуватись до плану США ввести нові санкції проти Росії

Міністри закордонних справ ЄС, ймовірно, не приєднаються до США у введенні нових санкції проти Росії чи Сирії через хіматаку, яка викликала перший координований удар Заходу в Сирії.

Після того, як Британія та Франція приєднались до США в проведенні ударів проти військових хімічних об’єктів, Західні лідери прагнуть більше застосовувати дипломатичні заходи.

«Важливо наголосити, що удари не є спробою змінити хід війни в Сирії, або замінити режим», - сказав міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон. «Я боюся, що сирійська війна йтиме своїм жахливим, жалюгідним шляхом, однак, світ сказав, що вже досить використовувати хімічну зброю», - наголосив він.

«Нам потрібно наполягати на припиненні вогню і гуманітарній допомозі через Раду Безпеки ООН і, згодом, на мирному процесі», - наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Брук.

Сполучені Штати планують оголосити нові економічні санкції проти Росії, спрямовані проти компаній, які, на переконання США, постачали устаткування.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі у неділю в інтерв'ю програмі "Face the Nation" на телеканалі CBS заявила, що будуть нові американські санкції щодо Росії, пов'язані з використанням хімічної зброї у Сирії.

"Мнучин (міністр фінансів США - ГА) оголосить про це в понеділок, якщо він ще цього не зробив, і вони будуть стосуватися будь-яких компаній, які займалися обладнанням, пов'язаним із Асадом та використанням хімічної зброї. І я думаю, що всі це відчують тоді. Я думаю, всі знають, що ми надсилаємо потужний меседж, і ми надіємось, що всі його почують", - заявила Ніккі Гейлі.

Коментуючи удар сил США, Великобританії та Франції по Сирії, Гейлі заявила: "Це була дуже сильна атака на програму хімічної зброї. Ми не хочемо війни. Останнє, що хотів би президент - це війна. Ми не прагнемо вбивати людей"

Дипломати ЄС зауважили, що для Європи складно одразу провести заходи, подібні до США. В минулому, заходи ЄС інколи вводились через місяці після дій Вашингтона.

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