Фондові ринки впали на тлі ескалації напруги між США та Іраном

Фондові ринки США відкрились падінням у п'ятницю на тлі новини про вбивство іранського генерала Касема Солеймані під час спецоперації за наказом американського президента Дональда Трампа.

Це при тому, що 2019 рік для фондових ринків США був роком рекордного зростання за останнє десятиліття.

Побоювання можливого початку війни в регіоні, особливо після заяви Ірану про готовність застосувати "жорсткі заходи у відповідь" на вбивство генерала, призвели до падіння основних фондових ринків у США, Європі та Азії.

Американський фондовий індекс промисловий Dow Jones знизився на 0.8% у п'ятницю, а індекс S&P 500 впав на майже 1%, що може стати найбільшою втратою з жовтня 2019 року. Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 також знизився. Тенденцію підхопили і ринки в Азії.

Переляк на фондових ринках не триватиме довго, вважає Нейтен Туфт з інвестиційної компанії "Манулайф Ессет менеджмент". Охолодження стане тенденцією лише у випадку, якщо зростання напруги в регіоні триватиме.

"Якщо ескалація на стане тривалою і жорсткою, переляк буде тимчасовим. Очевидно, що є ризик затримки світового відновлення, а також погіршення очікувань", - говорить Туфт в коментарі Bloomberg.

А от неспокій на нафтових ринках збережеться ще принаймні на кілька тижнів, заявив у коментарі CNBC Грег Вальєр з компанії AGF Investments. Ціни на нафтові ф'ючерси у п'ятницю зросли на понад 4%.

Традиційно у час нестабільності інвестори починають шукати можливості для інвестицій в активи, що вважаються менш ризикованими, такими як золото та японська єна. У п'ятницю зріс курс єни, ціна золота досягла найбільшої позначки за чотири місяці, зріс попит на американські державні облігації, що спричинило до зниження їх дохідності.

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