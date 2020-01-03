"Ми прокинулись у більш небезпечному світі", - реакція світових лідерів на вбивство Солеймані

Світові лідери реагують на вбивство іранського генерала Касема Солеймані за наказом президента США Дональда Трампа. Міноборони США заявило, що Солейман "активно розробляв плани нападу на американських дипломатів та службовців в Іраку та в усьому регіоні" й схвалив напади на американське посольство в Багдаді на початку тижня.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав рішення Дональда Трампа: "Касем Солеймані несе відповідальність за смерть американських громадян та багатьох інших невинних людей. Він планував більше таких атак".

Німеччина закликала сторони до деескалації напруги. Однак речниця канцлерки Ангели Меркель Ульріке Деммер додала, що "американські дії були реакцією на низку військових провокацій, за які відповідає Іран".

Британське МЗС заявило, що там "завжди визнавали існування загрози нападу з боку іранських сил "Кудс" на чолі з Касемом Солеймані" і закликали всі сторони до деескалації.

Міністерка закордонних справ Франції Амелі де Монтшале заявила, що "ми прокинулись у більш небезпечному світі". При цьому Франція та Нідерланди, так само як і США, закликали своїх громадян на Близькому Сході до посилених заходів безпеки.

Проявити стриманість, передусім, Америку, закликав Пекін. "Китай завжди виступав проти застосування сили в міжнародних відносинах", - заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуан.

МЗС Росії назвало вбивство іранського генерала "авантюрним кроком США, який призведе до ескалації напруги в регіоні", а турецьке МЗС написало, що "перетворення Іраку в зону конфлікту зашкодить миру та стабільності".

Тим часом, верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї оголосив триденний національний траур і застеріг: “Усі вороги повинні знати, що джихад опору триватиме з подвоєною мотивацією, і бійців священної війни очікує повна перемога”.

У Тегерані тисячі людей вийшли на протести під будівлю представництва ООН в Ірані. Демонстранти спалили американський і британський прапори.

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