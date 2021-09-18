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Гроші для українських поранених збирають у США

  • Голос Америки
Гроші для українських поранених збирають у США
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Гроші для українських поранених збирають у США

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Українські поранені воїни реабілітуються за гроші американських благодійників. Як небайдужі волонтери зі США збирають гроші аби ставити на ноги важко поранених.

- Українські поранені воїни реабілітуються за гроші американських благодійників. Як небайдужі волонтери зі США збирають гроші аби ставити на ноги важко поранених.

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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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