Гроші для українських поранених збирають у США

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- Українські поранені воїни реабілітуються за гроші американських благодійників. Як небайдужі волонтери зі США збирають гроші аби ставити на ноги важко поранених.



- Завдяки емігранту з України найкращі вуличні скейтбордисти Каліфорнії тепер мають нагоду підзаробити.



- Що викидають на смітник мешканці Нью-Йорка і як на цьому заробляють гроші.



-Скільки мільярдів американці витрачають на відвідини салонів краси для свої пухнастих друзів. Чому цей бізнес один із стабільно зростаючих.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

