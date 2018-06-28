Це не жарт - на Заході відреагували на попередження України про можливий кібернапад з Росії

«Це не жарт. Україна – випробувальний майданчик №1 для військових операцій Росії нового покоління». Так прокоментував у Twitter заяву українських посадовців про можливий масштабний напад російських хакерів колишній високопосадовець Пентагону і директор американського Центру Байдена Майкл Карпентер.

«Саме в Україні Росія відпрацьовує тактики, які потім вони використовують на Заході», - наголосила у Twitter авторитетний історик Енн Еплбаум.

Російські хакери інфікують комп’ютери українських компаній зловмисним програмним забезпеченням, щоб створити можливості для масштабного координованого нападу. Про це у вівторок повідомив пресі голова кіберполіції України Сергій Демедюк.

Хакери спрямовують свої зусилля проти банків, компаній енергетичної галузі, викликаючи підозри у спробах провести єдину масштабну атаку, переконаний Демедюк.

Кремль відкинув звинувачення Демедюка. «Це неправда», - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Базове обслуговування програмного забезпечення і гарні звички в сфері кібербезпеки допомагають ефективно захиститись від хакерів

«Той факт, що уряд України вирішив заявити про це публічно показує, що вони перелякані, що це може мати великий вплив і хочуть, щоб люди знали». Так прокоментував цю заяву агентству PRI Джеймі Бласко, головний дослідник фірми з кібербезпеки AlienVault.

«На поверхні, нічого незвичного не відбувається», - пояснив Newsweek Кір Ґілс, експерт з російської кібердіяльності та захисту інформації аналітичного центру Chatham House. Він, однак, вважає, що заява про те, що інфільтрація відбувається з метою проведення єдиної атаки є незвичною.

Ґілс наголошує на тому, що базове обслуговування програмного забезпечення і гарні звички в сфері кібербезпеки допомагають ефективно захиститись від хакерів. Однак, він наголосив, що «це не допоможе проти більш складного нападу», який, зокрема, включав би застосування техніки розсилання заражених вірусом електронних листів від джерел, які викликають довіру.

Розглядаючи кібернапади Росії, важливо звертати увагу не лише на рівень розвитку технологій країни, але і на готовність їх використовувати. «Якщо поєднати ці фактори, то Росія стає набагато більш небезпечною», ніж видається з огляду на її рівень спроможностей, вважає Ґілс.

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