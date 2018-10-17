Маск купить акції Tesla на суму 20 мільйонів доларів

Генеральний директор Tesla Inc Ілон Маск купить акції компанії на суму 20 мільйонів доларів на наступній сесії відкритих торгів, заявив виробник електромобілів у середу.

І Tesla, і Маск погодилися заплатити по 20 мільйонів доларів згідно з рішенням суперечки з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) щодо справи про шахрайство, пов'язане з твітами Маска в серпні.

Tesla заявила, що покупка була «окремою і не пов'язаною з рішенням суперечки» між Маском, Tesla та SEC і не відповіла на запити Reuters щодо причини покупки.

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Урядовий позов загрожував компанії та Маску тривалою битвою, яка могла підірвати роботу Tesla та здатність залучати капітал.

Тим не менш, Маск дійшов згоди з SEC і погодився залишити пост глави ради директорів Tesla на три роки, ухилившись від загрози повністю бути усунутим із керівництва компанії.

Рішення суперечки було схвалено суддею США у вівторок.

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