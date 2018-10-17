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Наука і технології

Маск купить акції Tesla на суму 20 мільйонів доларів

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Генеральний директор Tesla Inc Ілон Маск купить акції компанії на суму 20 мільйонів доларів на наступній сесії відкритих торгів, заявив виробник електромобілів у середу.

І Tesla, і Маск погодилися заплатити по 20 мільйонів доларів згідно з рішенням суперечки з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) щодо справи про шахрайство, пов'язане з твітами Маска в серпні.

Tesla заявила, що покупка була «окремою і не пов'язаною з рішенням суперечки» між Маском, Tesla та SEC і не відповіла на запити Reuters щодо причини покупки.

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Акції компанії виросли на 2% на початку торгів.

Урядовий позов загрожував компанії та Маску тривалою битвою, яка могла підірвати роботу Tesla та здатність залучати капітал.

Тим не менш, Маск дійшов згоди з SEC і погодився залишити пост глави ради директорів Tesla на три роки, ухилившись від загрози повністю бути усунутим із керівництва компанії.

Рішення суперечки було схвалено суддею США у вівторок.

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