Повідомлено, що підтримувані США коаліційні сили звільнили сирійське місто Ракка

Підтримувані Сполученими Штатами сили в Рацці кажуть, що вони звільнили останній район Старого міста, який дотепер займали ісламські бойовики.

«Ми проголошуємо нашому народу про звільнення Старого міста Ракки», сказано в заяві Сирійських демократичних сил.

Представник Сирійських демократичних сил Талал Селло заявив Французькому агентству новин, що бійці коаліційних сил «знаходяться на краю кварталу безпеки «Ісламської держави» в центрі міста, де перебуває більшість їх сил».

Із залишками джихадистів перебуває ще приблизно 25 тисяч цивільних. Ісламісти займають позиції в центрі міста. Ісламська держава рутинно використовує цивільних як людські щити.

Сирійські демократичні сили розпочали кампанію за звільнення колишньої фактичної столиці халіфату «Ісламської держави» у червні при допомозі американських ВПС.

Хоча Сирійські демократичні сили повідомляють про звільнення Старого міста Ракки, базована у Великобританії правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights заявила, що коаліційні сили продовжують сутички з бойовиками «Ісламської держави» у невеликій частині Старого міста.

Проте американський військовий представник заявив, що він не може підтвердити, що місто було звільнено.

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