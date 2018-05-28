Як і в Україні, бойовики Вагнера в Сирії пов’язані з міноборони РФ - Карпентер

Дані про загибель росіян в Сирії близько 23 травня, четверо яких, за повідомленнями, перебували на регулярній військовій службі, а двоє були бойовиками Вагнера, ще раз підкреслює наскільки скоординованими є дії бойовиків та міністерства оборони Росії, вказує колишній високопосадовець Пентагону і дослідник Центру Байдена Майкл Карпентер.

Карпентер нагадав, що в Україні бойовики Вагнера підкорялись ГРУ.

«Ще шестеро росіян загинуло в Сирії 23 травня. Очевидно, четверо перебували на регулярній військовій службі, а двоє були бойовиками Вагнера. Це показує наскільки взаємопов’язаними є бойовики з операціями міністерства оборони, як ми бачили і в Україні, коли бойовики Вагнера підкорялись в ГРУ», - наголосив Майкл Карпентер у Twitter, коментуючи репортаж російської "Нової Газети".

Двоє військових радників загинуло під час нападу на батарею сирійської армії, яку вони спрямовували в Дейр-ез-Зорі. Ще п’ятеро росіян отримало поранення і двоє загинуло від поранень, повідомляє міністерство оборони, повідомляє ВВС.

За офіційними даними, Росія втратила 90 військових в сирійській громадянській війні.

Багато військових підрядників загинуло після того, як Москва розпочала інтервенцію на підтримку президента Башара аль-Асада в вересні 2015 року, наголошує ВВС.

Дивіться також: Росія відповідальна за збиття MH17, вважають США, НАТО, країни ЄС та Австралія