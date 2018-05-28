Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Як і в Україні, бойовики Вагнера в Сирії пов’язані з міноборони РФ - Карпентер

  • Голос Америки

Дані про загибель росіян в Сирії близько 23 травня, четверо яких, за повідомленнями, перебували на регулярній військовій службі, а двоє були бойовиками Вагнера, ще раз підкреслює наскільки скоординованими є дії бойовиків та міністерства оборони Росії, вказує колишній високопосадовець Пентагону і дослідник Центру Байдена Майкл Карпентер.

Карпентер нагадав, що в Україні бойовики Вагнера підкорялись ГРУ.

«Ще шестеро росіян загинуло в Сирії 23 травня. Очевидно, четверо перебували на регулярній військовій службі, а двоє були бойовиками Вагнера. Це показує наскільки взаємопов’язаними є бойовики з операціями міністерства оборони, як ми бачили і в Україні, коли бойовики Вагнера підкорялись в ГРУ», - наголосив Майкл Карпентер у Twitter, коментуючи репортаж російської "Нової Газети".

Двоє військових радників загинуло під час нападу на батарею сирійської армії, яку вони спрямовували в Дейр-ез-Зорі. Ще п’ятеро росіян отримало поранення і двоє загинуло від поранень, повідомляє міністерство оборони, повідомляє ВВС.

За офіційними даними, Росія втратила 90 військових в сирійській громадянській війні.

Багато військових підрядників загинуло після того, як Москва розпочала інтервенцію на підтримку президента Башара аль-Асада в вересні 2015 року, наголошує ВВС.

Дивіться також: Росія відповідальна за збиття MH17, вважають США, НАТО, країни ЄС та Австралія

Росія відповідальна за збиття MH17, вважають США, НАТО, країни ЄС та Австралія. Відео
Embed
Росія відповідальна за збиття MH17, вважають США, НАТО, країни ЄС та Австралія. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:47 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG