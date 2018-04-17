США вважають, що Росія і Сирія можуть підробити докази в справі хімічної атаки в Сирії

Сполучені Штати звинуватили Росію в блокуванні доступу міжнародних інспекторів до місця, де, за заявами, було проведено хімічну атаку в Сирії. В США також заявили, що Росія та Сирія, можливо, підробляють докази на місці.

Сирія та Росія заперечують використання отруйного газу 7 квітня протягом нападу на Думу, який завершився захопленням міста, що було останнім анклавом повстанців біля столиці країни – Дамаска.

Доброчинні організації повідомляють про десятки загиблих чоловіків, жінок та дітей.

Інспектори Організації із заборони хімічної зброї (OPCW) все ще не мають доступу до місця атаки. «Наскільки нам відомо, росіяни могли відвідати місце нападу», - сказав посол Кеннет Ворд на зустрічі OPCW в Гаазі.

«Нас непокоїть, що вони, можливо, змінили його з метою зашкодити OPCW в проведенні ефективного розслідування», - сказав він.

Росія заявила, що вона не блокує розслідування

Раніше Росія відкинула британські звинувачення, що вона перешкоджає в розслідуванні імовірної хімічної атаки і заявила, щоб місія приступила до праці.

«Я можу гарантувати, що Росія нічого не міняла на місці», сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Лавров твердив, що докази, на які покликалися Сполучені Штати, Великобританія і Франція для виправдання ракетної атаки на три сирійські об’єкти, пов’язані з хімічною зброєю, були основані на «повідомленнях ЗМІ та соціальних медіа». Він заперечив, що сталася будь-яка хімічна атака, в результаті якої загинуло понад 40 людей.

В ході повітряної атаки на об'єкти в Сирії, проведені союзниками протягом вихідних, головними цілями стали три «мішені», безпосередньо пов'язані з виробництвом і застосуванням хімічної зброї. Всього під час короткострокової операції американські, французькі і британські сили запустили понад 120 ракет.



У числі основних мішеней виявилися об'єкти, розташовані в Дамаску, а також в місті Гомс, приблизно за 100 кілометрів на північ від столиці.



В ході брифінгу в Пентагоні глава Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд повідомив, що першою метою став «військовий науково-дослідний центр, розташований в межах Дамаска ... де досліджувалися технології, пов'язані з дослідами, виробництвом і випробуванням хімічної і біологічної зброї».

Сенатор-республіканець Джон Маккейн підтримав рішення президента Трампа про проведення військової акції проти Сирії, попередивши, однак, що для мирного вирішення конфлікту в регіоні адміністрація повинна розробити «повномасштабну стратегію».



«Я вітаю рішення президента про проведення військової операції проти режиму Асада через застосування ним хімічної зброї, і підтримую демонстрацію того, що (подібна акція) повториться, якщо продовжаться такі атаки», - йдеться в заяві сенатора, яку він помістив у Twitter.

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