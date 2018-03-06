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Джонсон погрожує новими санкціями Кремлю, якщо той "отруїв" Скрипаля

  • Голос Америки
Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон пригрозив Росії новими санкціями, якщо буде доведено, що Росія отруїла подвійного агента на території Великобританії. Він також назвав Росію «зловмисною і руйнівною силою», повідомляє Independent.

Відповідаючи на запитання в парламенті, міністр закордонних справ також не відкинув можливість урядового бойкоту з боку Великобританії Чемпіонату cвіту з футболу, який відбудеться в Росії цього літа.

«Якщо ці підозри виявляться обґрунтованими, уряд застосує всі заходи, які вважатиме за необхідні, щоб захистити життя людей цієї країни, наші цінності та наші свободи», - сказав Джонсон.

«Жодна спроба забрати невинне життя на землі Великобританії не залишиться без санкцій, чи покарання», - сказав він парламентарям.

Після виступу, помічник Джонсона пояснив, що міністр не пропонував футбольній команді Англії не брати участь в змаганнях, а мав на увазі, що жоден урядовець не приїде.

Пан Джонсон зазначив, що наразі зарано говорити про те, що відбулось в Солсбері в неділю, однак зауважив, що парламентарі «можуть відчути відлуння смерті Олександра Литвиненка».

66-річного Сергія Скрипаля і 33-річну жінку, яку ідентифікували як його доньку Юлію Скрипаль, виявили у неділю непритомними надворі на лавці у містечку Солсбері на півдні Англії.

Вони перебувають у лікарні в реанімації у важкому стані.

Сергій Скрипаль отримав британський притулок після звільнення з російської в’язниці в результаті обміну захопленими шпигунами між США, Росією та Великою Британією 2010 року.

На суді в Росії 2006 року він визнав себе винним у співпраці з британською розвідслужбою МІ-6.

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