«США ніколи не визнають російську анексію Криму. Це частина України!» - впливовий сенатор США

Американський законодавець вважає, що економічні санкції є дієвим інструментом в арсеналі американської зовнішньої політики

Санкції є ефективним засобом в арсеналі США, які Вашингтон використовує для досягнення цілей в інтересах американської національної безпеки.

Про це під час свого виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), присвяченому впливу санкцій на російську економіку і зовнішню політику, заявив впливовий сенатор-демократ від штату Меріленд Бенджамін Кардин.

Метою використання санкцій - змінити поведінку Росії

«Лідерство США в питанні санкцій є ключовим. Багато країн світу хочуть вести бізнес з США. Завдяки нашій банківській системі можна торгувати в усьому світі. По-друге, вони є основним фактором при прийнятті рішень керівництва інших країн», - зазначив сенатор. - «Саме завдяки американському лідерству інші держави запровадили санкції проти Ірану».



Після анексії українського Криму Конгрес США прийняв закон, спрямований на підтримку України. Головним мотивом, за словами сенатора, було змусити Росію дотримуватися Мінських угод.



«Метою використання цього інструменту - змінити поведінку Росії. США ніколи не визнають російську анексію Криму - це частина України», - додав сенатор Кардин. - «Росія повинна припинити порушувати суверенітет інших країн. Санкції допомогли змінити розрахунки Москви в Україні», - заявив американський законодавець.

Росія повинна припинити порушувати суверенітет інших країн. Санкції допомогли змінити розрахунки Москви в Україні

Бен Кардин нагадав і про «закон Магнітського», ухвалений Конгресом США в 2016 році. Винні в смерті адвоката Сергія Магнітського втратили можливість відвідувати Сполучені Штати і використовувати американську банківську систему.



«Інші країни також приєдналися до глобальної версії «закону Магнітського», - нагадав сенатор.



На його думку, президент Росії Володимир Путін успішно проводить свою політику, використовуючи для цього різні інструменти, і Заходу необхідно виступити проти цього.

Санкції - найефективніший спосіб. На жаль, в кінцевому підсумку, громадяни Росії страждають від дій президента Путіна

«Якщо не дати відсіч діям президента Путіна, він продовжить свою політику. Він буде використовувати збройні сили, корупцію, дезінформацію, можливості в кіберпросторі, енергетичні важелі впливу. Я вважаю за краще використовувати санкції, ніж солдатів», - заявив сенатор. - «Санкції - найефективніший спосіб. На жаль, в кінцевому підсумку, громадяни Росії страждають від дій президента Путіна».



Американський законодавець висловив надію, що Дональд Трамп зможе донести до російського лідера, що його дії є неприпустимими.



«Президент Трамп повинен дати зрозуміти, що Москва зробила помилку в Україні, що Кремль повинен виконувати положення Мінських угод, що дає можливість знизити напругу і, в кінцевому підсумку, вирішити проблему з Кримом», - зазначив сенатор Бенджамін Кардин.

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