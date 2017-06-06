Переживши спробу московського перевороту, ми стали членом громади демократичних країн - голова МЗС Чорногорії у Вашингтоні

Ми не готові зрадити власні інтереси заради інтересів інших. Для нас членство у "клубі" означає, що ми стали хазяїном власної безпеки і стали членом Альянсу, який діє за принципом "один за всіх"

Членство у НАТО закріплює історичних вибір на користь належності до Заходу та спільноти демократичних націй. Про це міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дарманович заявив у Вашингтоні у коментарі очільнику впливового аналітичного центру Atlantic Council Деймону Вілсону.

Чорногорія днями формально набула статусу члена НАТО, здолавши перед тим спробу державного перевороту, буцімто, організованого російськими спецслужбами. У жовтні 2016-го року - у день парламентських виборів у Чорногорії - заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Влада Чорногорії заявила, що "російські націоналісти" планували вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановича, щоб привести до влади опозиційну партію - повідомляє "УП". На Заході заявили, що уряду Чорногорії вдалося попередити спробу перевороту, націлену на недопущення членства країни у НАТО. Кремль заперечив свою причетність до інциденту.

"На якомусь етапі, Росія прийняла рішення втрутитись у наше суверенне рішення обирати членство у міжнародних об'єднанях. Вона почала створювати перепони нашому членству у НАТО за допомогою різних засобів. Політично, за допомогою пропагади, використовуючи кіберпростір, розвідку і, зрештою, Росія взяла участь у спробі перевороту у Чорногорії", - відзначив Дарманович.

"Членство у НАТО для нас означає не лише належність до найсильнішого, найбільшого військово-політичного альянсу, який будь-коли існував. Для нас членство у НАТО означає належність до громади демократичних країн, та є чітким показником того, що ми історично обрали належність до Заходу. Це - підтвердження нашого рішення бути незалежними. Наше членство також сприяло цілому регіону. Західні Балкани тепер стали безпечнішими", - заявив Дармановіч.

Дипломат також підкреслив, що членство в Альянсі для його країни є гарантією захисту суверенітету та національних інтересів.

"Ми розуміємо, що наддержави мають свої інтереси, але ми маємо свої власні. Ми не готові зрадити власні інтереси заради інтересів інших. Для нас членство у "клубі" (НАТО - прим. ГА) означає, що ми стали хазяїном власної безпеки і стали членом Альянсу, який діє за принципом "один за всіх". Для маленької країни, такої як ми, це - значне досягнення. Ми також хочемо зробити свій внесок до встановлення безпеки не лише вдома, у регіоні, але і деінде", - заявив дипломат.

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