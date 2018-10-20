7-річна подорож до Меркурія: Європа і Японія запустили космічний корабель

Європейські та японські космічні агентства заявили, що ракета Ariane 5 у суботу успішно підняла космічний корабель, що доставить на орбіту два зонди для спільної місії до Меркурія, найближчої планети до сонця.

Європейське космічне агентство і Японське агентство з аерокосмічних досліджень заявили, що космічний корабель BepiColombo без людей на борту успішно відокремився і був відправлений на орбіту з Французької Гвіани, як планувалося, щоб розпочати семирічну подорож до Меркурія.

Вони повідомили, що космічний корабель, названий на честь італійського вченого Джузеппе (Бепі) Коломбо, був на правильній орбіті і відправив перший сигнал після запуску.

Європейське космічне агентство вважає, що місія вартістю 1,5 мільярда доларів є однією з найбільш складних у його історії. Екстремальні температури Меркурія, інтенсивна сила тяжіння сонця та вогненна сонячна радіація створюють пекельні умови.

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Космічний апарат BepiColombo повинен буде слідувати еліптичному шляху, облетівши Землю, двічі Венеру і шість разів Меркурій, щоб сповільнитися, перш ніж прибути до місця призначення у грудні 2025 року.

Коли він прибуде, BepiColombo випустить два зонди – Bepi і Mio – які будуть самостійно досліджувати поверхню та магнітне поле Меркурія. Зонди повинні витримувати температуру від 430 градусів за Цельсієм на стороні, що дивиться на сонце, та -180 градусів за Цельсієм у тіні Меркурія.

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Розроблений Європейським космічним агентством Bepi працюватиме на внутрішній орбіті Меркурія, а японський Mio – на зовнішній орбіті, щоб зібрати дані, які б розкрили внутрішню структуру планети, її поверхню та геологічну еволюцію.

Вчені опиратимуться на відомості, отримані зондом НАСА Messenger, який завершив свою місію в 2015 році після чотирирічного перебування на орбіті Меркурія. Єдиним космічним апаратом, який відвідав Меркурій, був Mariner 10 від НАСА, що пролетів повз планету в середині 1970-х років.

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