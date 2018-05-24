Китай та Німеччина планують розширювати інвестиції, на фоні різкої торговельної політики Трампа

В четвер Китай заявив про готовність "ширше відкрити двері" для німецького бізнесу, допомогти канцлеру Німеччини Анґелі Меркель, яка зараз перебуває з візитом у Китаї, захистити вільну торгівлю і збалансувати можливі втрати в торгівлі через політику США, повідомляє Reuters.
Німеччина та Китай експортують значну частину продукції і мають торговельний профіцит.
Обидві ці країни стурбувала заява адміністрації Трампа, озвучена в середу, стосовно розслідування можливої шкоди для національної безпеки від імпорту автомобілів, що може означати введення митних тарифів.
Це оголошення негативно вплинуло на ціну акцій як європейських, так і азійських автовиробників.
Європейські країни також непокоїть те, що їх експорт може постраждати, якщо Китай дасть вказівку імпортерам купувати більше американських товарів, у відповідь на занепокоєння адміністрації Трампа. Китай уже вказав державним компаніям купувати більше американської сої, джерело в сфері торгівлі повідомило Reuters.
Під час свого 11-го візиту до Китаю, Меркель прагне продемонструвати китайсько-німецьку солідарність з питання ядерної угоди стосовно Ірану і не зашкодити зв’язкам зі своїм стратегічним союзником – США.
Прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян, виступаючи перед пресою разом з канцлером Меркель запевнив, що Китай та Німеччина підтримують вільну торгівлю, і наголосив на великому потенціалі співпраці між ними.
В свою чергу, Держсекретар США Майк Помпео провів зустріч з з міністром закордонних справ Китаю Ван Йі. Після зустрічі Помпео запевнив в тому, що торговельні переговори між США та Китаєм тривають у конструктивному руслі.
"Я наголосив на рішучій позиції президента стосовно збалансованих і справедливих відносин в сфері торгівлі та інвестицій, сказав Помпео за результатами зустрічі з Ван Йі. - Ми знаємо, що переговори тривають. Наші команди продовжують співпрацювати з цих важливих питань для обох наших країн".
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