Китай вдався до потужних заходів у торговій війні зі США

"Китай вдався до найпотужнішої зброї у торговій війні, яку почав Трамп. Вони не використовують митні тарифи. Вони скасовують замовлення на соєві боби і отримують поставки з інших країн. Це – 14 мільярдів доларів на рік для американського сільського господарства. Нерозсудливість Трампа зашкодить середньому заходу", - написав у Twitter автор The New York Times Курт Ейхенвальд.

Американська продовольча компанія Bunge Ltd., яка також працює і в Україні, підтвердила, що Китай фактично припинив закупівлю соєвих бобів у США через суперечки в сфері торгівлі, звернувшись, натомість, до таких країн як Канада та Бразилія.

"Вони купують не у США", - сказав керівний директор Bunge Ltd. Сорен Шредер в інтерв’ю Bloomberg. "Вони купують боби з Канади, Бразилії, здебільшого, Бразилії, однак, вони навмисне не купують нічого в США", - додав він.

Цього тижня, в Китаї перебувала велика делегація зі США, до якої увійшли міністр фінансів США Стівен Мнучин, міністр торгівлі США Вілбур Росс, торговельний представник Роберт Лайтхайзер, радник Білого дому Ларрі Кудлоу і радник з торгівлі та виробництва Пітер Наварро.

Переговори не принесли значного поступу, однак, обидві сторони оголосили довгий перелік взаємних вимог, повідомляє Bloomberg.

Перелік вимог США до Китаю наведений в документі, під назвою "Балансування торгових відносин", складається з восьми розділів. В ньому йдеться про зменшення торгового дефіциту, повагу до прав інтелектуальної власності, захист американських інвестицій, та інше.

Bloomberg також отримав офіційний документ китайської сторони, де, серед іншого, наводяться вимоги Китаю до США стосовно режиму інвестувань, зменшення ряду митних тарифів, спрощення процедур перевірки на безпеку, тощо.

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