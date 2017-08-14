Китай запроваджує проти КНДР ухвалені ООН санкції

Китайська Народна Республіка повідомила в понеділок про припинення через три тижні імпорту з Північної Кореї вугілля, залізної руди та інших товарів – згідно зі санкціями, введеними ООН проти КНДР через її ядерну та ракетну програми.

Китай, який є головним торговельним партнером ізольованої Північної Корея, неохоче посилював тиск на режим лідера КНДР Кім Чен Ина, побоюючись можливості його краху. Проте Пекін, дедалі більш фрустрований діями Пхеньяна, підтримав ухвалену Радою Безпеки ООН 5 серпня забороною на імпорт вугілля та інших ключових товарів.

Митне управління Китаю повідомило, що заборона на імпорт вугілля, заліза та залізної руди, як також морепродуктів з Північної Кореї набуває чинності з вівторка, 15 серпня.

Китай був змушений застосувати обмежувальні заходи проти свого дипломатичного союзника через тиск з боку США, які прагнуть змусити Північну Корею відмовитися від програми створення ядерної зброї.



Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий розпочати розслідування щодо порушення Китаєм інтелектуальної власності та передачі технологій.

В понеділок у державній китайській газеті China Daily вийшла стаття із попередженням Трампу, де зазначено, що розслідування проти Китаю може спричинити «торговельну війну».

Дивіться також: Насильство в Шарлотсвіллі підпадає під визначення «тероризму» - Макмастер