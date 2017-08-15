Китай погрожує США торговельною війною

Пекін обіцяє відповісти, якщо Вашингтон почне розслідувати ймовірні крадіжки американської інтелектуальної власності





Китай заявив, що буде «рішуче захищати» свої економічні інтереси, якщо США почнуть офіційне розслідування його політики щодо американської інтелектуальної власності.



Міністерство торгівлі КНР у вівторок виступило з попередженням у відповідь на підписаний в понеділок указ президента США Дональда Трампа, який доручає торговому представнику США Роберту Лайтгайзеру провести розслідування про ймовірну крадіжку американських технологій та інтелектуальної власності в Китаї.



Трамп хоче, щоб відомство розслідувало торговельну політику Китаю, яка змушує американські компанії ділитися інформацією, щоб вести бізнес в цій країні.



За підсумками розслідування, США можуть звернутися до Світової організації торгівлі, щоб домогтися введення штрафів або інших заходів щодо Китаю.



У заяві китайського Міністерства торгівлі говориться, що Пекін не буде «сидіти склавши руки», якщо Вашингтон буде «ігнорувати факти» і нехтувати правилами міжнародної торгівлі на шкоду двостороннім економічним і торговельним відносинам.



У тому ж ключі виступила напередодні офіційна представниця Міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн, яка заявила перед підписанням указу, що цей крок призведе до торговельної війни, в якій «обидві сторони прогають».



Трамп часто обурювався з приводу хронічного торговельного дефіциту між США і Китаєм, який в 2016 році склав 347 мільярдів доларів і продовжує зростати тими ж темпами цього року. США імпортують з Китаю споживчі товари, крім цього саме в КНР виробляються багато електронних пристроїв, популярних серед американців, такі як смартфони iPhone.



Однак президент дав зрозуміти, що пом'якшить критику на адресу Китаю, якщо Пекін почне докладати більше зусиль для того, щоб переконати КНДР відмовитися від ракетної програми і розробки ядерної зброї.



Пекін в понеділок оголосив про введення заборони на імпорт вугілля, залізної руди, морепродуктів та іншої продукції з КНДР відповідно до нових санкцій, які покликані скоротити доходи Пхеньяна від експорту на мільярд доларів на рік.

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